10.07.2023, 15:55
Парашютист, врезавшийся в телебашню, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам управляющего Таллиннской телебашней Юри Крийземанна, парашютист, прыгнувший с башни, по-прежнему находится в больнице. Несмотря на это, прыжки в воскресенье не приостановили.
По словам Крийземанна, организаторы общались с пострадавшим в субботу утром и встретятся с ним еще раз сегодня. „Его положение тяжелое, но он находится под медицинским контролем и после выздоровления, которое может занять примерно неделю, должен вернуться домой в соответствии с текущими планами“, - сказал. Управляющий Телебашней отметил, что рассказать о том, что именно произошло во время прыжка, может только сам парашютист.