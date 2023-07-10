Парашютист, врезавшийся в телебашню, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии

По словам Крийземанна, организаторы общались с пострадавшим в субботу утром и встретятся с ним еще раз сегодня. „Его положение тяжелое, но он находится под медицинским контролем и после выздоровления, которое может занять примерно неделю, должен вернуться домой в соответствии с текущими планами“, - сказал. Управляющий Телебашней отметил, что рассказать о том, что именно произошло во время прыжка, может только сам парашютист.

Крийземанн отметил, что бейсджампинг (экстремальный вид спорта, в котором используют специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов - прим.ред.) является видом спорта, связанным с повышенным риском, который иногда сопровождается подобными и даже более серьезными несчастными случаями. По словам Крийземанна, участники учитывают это, и на случай таких происшествий оформлены страховые полисы. „Но я не могу здесь обещать, что такие вещи никогда не повторятся. К сожалению“, - сказал он. По словам Крийземанна, организаторы проработали все планы на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы ускорить реагирование в подобных случаях. „Но нам не пришлось радикально что-то переделывать“, - сказал Крийземанн.