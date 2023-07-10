МНЕНИЕ | Вооруженный бандит смог, а российская оппозиция все никак?

Российскую оппозицию это привело к частичной трансформации, например, Михаил Ходорковский, известный российский общественный и политический деятель, решительно поддержал военного преступника Пригожина, призвав „помочь людям услышать Пригожина„, а так же всячески поддержать его: „Помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий. Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима! Если один преступник готов помешать другому – не время крутить мордой – сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим...“