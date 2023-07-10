Мнение
10.07.2023, 19:00

МНЕНИЕ | Вооруженный бандит смог, а российская оппозиция все никак?

 
Сергей Ширяев
сторонник Навального
Garri Kasparov
Garri Kasparov
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi Meedia

Только успел вспыхнуть и за сутки выгореть мятеж Пригожина, а наблюдатели в системе и вне ее начали усиленно чесать затылки. Всем стало очевидно, что это был первый симптом наступающей агонии.

Российскую оппозицию это привело к частичной трансформации, например, Михаил Ходорковский, известный российский общественный и политический деятель, решительно поддержал военного преступника Пригожина, призвав „помочь людям услышать Пригожина„, а так же всячески поддержать его: „Помогать с бензином и солярой, убеждать тех, кого пошлют его останавливать, что враг у нас в сейчас общий. Да, помогать хоть черту, если он решил выступить против этого режима! Если один преступник готов помешать другому – не время крутить мордой – сейчас надо помочь, а потом, если придется, будем драться и с этим...“

С таким мнением большинство не согласилась, например Мария Певчих, председатель Anti-Corruption Foundation. Так, она ответила Ходорковскому: „Искать союзников среди военных преступников и головорезов - идея паршивая. Она может и показаться в моменте рациональной, но потом момент уйдет. А головорезы останутся".

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