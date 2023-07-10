ФОТО и ВИДЕО | „Левадия“ вынесла „Калью“. Агири оформил хет-трик с 60 метров!

„Левадия“ в своей встрече с „Нымме Калью“ все вопросы сняла еще в первом тайме, когда хет-триком к 36-ой минуте отметился ганский нападающий Эрнест Агири. Сначала он стал автором очередного шедевра, отправив мяч со своей половины поля, затем реализовал пенальти, а потом красиво забил с передачи.