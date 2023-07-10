Убит 56-летний мужчина. Подозреваемый задержан

По прибытии на место полицейские нашли во дворе тело 56-летнего мужчины с признаками насилия. По первоначальным данным, жертву неоднократно ударили.

Полиция задержала в качестве подозреваемого в преступлении позвонившего в Центр тревоги 59-летнего мужчину. Все более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного делопроизводства, которое ведет Лыунаская префектура под руководство Лыунаской окружной прокуратуры.

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