10.07.2023, 11:40
Убит 56-летний мужчина. Подозреваемый задержан(7)
ФОТО: | Eero Vabamaegi
В воскресенье, 9 июля, утром в полицию позвонил 59-летний мужчина, который сообщил, что во дворе его дома в волости Кастре в Тартумаа лежит мертвый 56-летний мужчина.
По прибытии на место полицейские нашли во дворе тело 56-летнего мужчины с признаками насилия. По первоначальным данным, жертву неоднократно ударили.
Полиция задержала в качестве подозреваемого в преступлении позвонившего в Центр тревоги 59-летнего мужчину. Все более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе уголовного делопроизводства, которое ведет Лыунаская префектура под руководство Лыунаской окружной прокуратуры.
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