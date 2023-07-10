47 тысяч погибших российских солдат: „Медузе“ и „Медиазоне“ удалось достоверно оценить потери России в ходе войны с Украиной

О других безвозвратных потерях ВС РФ мы знаем куда меньше. С учетом тяжелораненых военных, уволенных со службы, общее их число может составить минимум 125 тысяч человек (а, вероятно, значительно больше). В этот расчет частично входят пропавшие без вести, но не попадают россияне, находящиеся в плену, а также граждане Украины, воевавшие и погибшие в составе сил самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

На 27 мая 2023 года (то есть до начала украинского контрнаступления) общее число погибших с российской стороны составило 47 тысяч человек (если еще точнее, c вероятностью 95% число лежит в границах между 40 тысячами и 55 тысячами). Избыточная „военная“ смертность в 2022-м составила 24 тысячи человек, согласно одному методу подсчета, и 25 тысяч — согласно другому.

В нашем исследовании мы использовали понятие „избыточной смертности“. Ранее ее вычисляли в том числе для того, чтобы оценить последствия пандемии ковида. При этом нас интересовала только избыточная мужская смертность, которую требовалось особым образом выделить из общих данных. При исследовании РНД нам также нужно было узнать, сколько смертей стоит за одним наследственным делом (то есть родственники какого процента людей обращаются за получением его наследства) — и мы это сделали.

Работа с каждым источником потребовала двух разных методов, но оба дали очень близкий результат по 2022 году. Исходя из этого, мы делаем вывод, что наши расчеты по 2023 году, сделанные на основании РНД, также верны.

Официальной открытой статистики по поводу россия н, погибших в Украине после 24 февраля 2022 года, нет. Чтобы это выяснить, мы использовали два источника. Первый — это Реестр наследственных дел (РНД), открытых гражданами РФ на своих умерших родственников (у нас есть данные из него до конца мая 2023-го). Второй — полученные по официальному запросу данные Росстата о смертности, но только за 2022-й.

Очевидно, что потери России этим не исчерпываются. Например, в этой базе собираются данные только о гражданах РФ, а также об иностранцах, воюющих в ВС РФ. Участники вооруженных формирований самопровозглашенных ДНР и ЛНР в ней не учитываются. Впрочем, самое главное, что мы не знаем, какую именно долю погибшие, найденные в открытых источниках, составляют от всех погибших. Объективного метода оценить эту долю, кажется, до сих пор не существовало.

Единственным публичным и при этом надежным источником данных о потерях Вооруженных сил РФ остается база данных , составляемая независимыми гражданскими волонтерами совместно с журналистами „Медиазоны“ и „Русской службы Би-би-си“. Это поименный список погибших военнослужащих РФ, информация о которых когда-либо появлялась в открытых источниках: прежде всего в соцсетях (где родственники и друзья погибших публикуют некрологи), а также, например, на кладбищах, которые стали еще одним важным источником данных о российских потерях. Сейчас в этой базе собрана информация почти о 27 тысячах погибших.

Нет сомнений, что у Минобороны РФ есть реалистичные сведения о потерях. В последний раз ведомство публично выступало по этому поводу более семи месяцев назад, 21 сентября 2022 года. Тогда министерство объявило , что погибли 5937 российских военнослужащих. Даже если не учитывать, насколько эта оценка устарела, верить ей нет никаких оснований: в военном конфликте каждая сторона пытается преувеличить потери противника (о которых обычно имеет смутное представление) и преуменьшить собственные. По этой же причине сложно серьезно относиться к оценкам потерь, которые публикуют представители Украины и западные журналисты на основе сообщений от своих источников в спецслужбах: ни власти, ни спецслужбы даже не пытаются подтвердить свои утверждения какими-либо проверяемыми данными и при этом часто заинтересованы в том, чтобы искажать даже те оценки, которые имеются в их распоряжении.

Российское государство не только развязало войну против Украины, но и скрывает от своих граждан, какую цену стране приходится за нее платить. Данные о количестве убитых засекречены, информация о потерях приравнена к гостайне, а людей, публикующих сообщения о погибших в соцсетях, преследуют силовики.

В обоих случаях мы принципиально не используем никакие секретные сведения или информацию от собственных источников. Более того, обе части исследования делались независимо друг от друга: до последнего момента мы не были уверены в том, что Росстат действительно предоставит нам данные о смертности, на которых основана вторая часть работы. К счастью, это все-таки произошло, что позволило нам сопоставить результаты подсчетов и убедиться в их корректности.

Одна часть подготовлена журналистами и аналитиками „Медузы“ и „Медиазоны“ на основе ограниченно доступных, но не секретных данных, к которым имеют доступ сотни, если не тысячи людей в России. Это данные Реестра наследственных дел (РНД), выборку из которого нам удалось получить и проанализировать. Кроме того, в этой части анализа используются упоминавшиеся выше поименные списки погибших и открытые демографические данные.

Цель нашего исследования — сделать следующий шаг в изучении российских потерь: перейти от нижней границы числа погибших, которую задает список поименно найденных, к оценке их реального числа. Для этого мы используем две методики, которые опираются на разные данные. Подсчеты по ним проводились также разными группами авторов:

Можно предположить, что почти все убитые должны упоминаться в соцсетях и в конце концов попасть в базу, ведь у большинства из них (хотя и не всех) есть друзья и родственники, которые с большой вероятностью пользуются соцсетями. Но с той же степенью уверенности можно говорить и об обратном: многие боятся что-то сообщать о погибших знакомых из-за угрозы преследования со стороны силовиков, а региональные власти в последние месяцы стали еще реже публиковать некрологи. К тому же начиная с осени 2022 года значительную долю участников боевых действий со стороны России составляют заключенные — они часто лишены прочных социальных связей, о них просто некому вспоминать.

Оба метода имеют свои сильные и слабые стороны. С одной стороны, данные Росстата — это прямые сведения о смертности, которые фиксируются загсами и собираются статистическим ведомством. Чтобы оценить число избыточных смертей, вызванных войной, эти значения не требуют введения никаких поправок и коэффициентов. Однако это — просто суммарное число смертей за год для каждой половозрастной когорты. Эти данные не позволяют увидеть, насколько резко выросла смертность именно с началом российской военной агрессии в Украине и как она менялась со времени. Кроме того, это данные лишь за 2022 год; аналогичные данные за 2023-й придется ждать до июня 2024-го, когда они должны стать доступными в Росстате.

В свою очередь, статистика пополнения Реестра наследственных дел (РНД) представляет собой данные о наследственных делах, а не о смертях. Количество наследственных дел нельзя перевести в данные о смертности в один шаг, для этого необходима довольно сложная процедура, которую мы специально разработали для этого исследования (подробности описаны ниже). Однако именно данные РНД, а не суммарные годовые числа Росстата позволяют получить не просто сборную, а еженедельную и даже ежедневную сводку о погибших — причем не только за 2022 год, а вплоть до самого недавнего времени (на момент публикации — до 27 мая 2023-го).

Сначала мы расскажем об РНД и о том, как с его помощью можно оценить число погибших на войне, а затем — о том, что нам удалось получить из годовых данных о смертности Росстата.