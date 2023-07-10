Прощайте, наличные: не имея возможности расплатиться картой, значительная часть жителей Эстонии откажется от покупки

В Латвии наличные всегда носят с собой 44% жителей. „Несколько лет назад мы спросили жителей стран Балтии, пользуются ли они вообще наличными и в каком именно объеме. Тогда выяснилось, что по сравнению со своими соседями эстонцы держат в кошельках меньше всего наличных денег, а 27% респондентов заявили, что практически вообще больше не пользуются наличными. В Латвии таких было 10%, а в Литве – 15%“, - объяснила руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

„В то время, правда, было непонятно, что будет, если захочешь расплатиться банковской картой, а это по каким-то причинам окажется невозможным. В этот раз мы спросили об этом, и оказалось, что целых 26% жителей Эстонии полностью отменили бы покупку. В Латвии этот показатель составляет 18%, и 16% в Литве, – сказала Хакиайнен. – Кажется, эстонцы настолько привыкли к удобству оплаты картой, что, если эта возможность недоступна, многие даже не будут снимать деньги или искать другое решение“.

Марина Хакиайнен подчеркнула, что к результатам опроса обязательно стоит прислушаться торговцам, считающим, что достаточно только наличных. Или тем, кто планирует организовать временный бизнес или открыть на лето лавку: „Сегодня создать возможность оплаты картой совсем не сложно. Например, в банке Citadele есть приложение Phone POS, которое позволяет превратить мобильный телефон в платежный терминал с возможностью бесконтактных платежей“.

28% жителей Эстонии в опросе Citadele заявили, что всегда носят с собой наличные. 25% ответили, что при необходимости будут искать банкомат. При этом, по словам 14%, они будут совершать покупки только в том месте, где можно расплатиться картой, а 12% просто не станут покупать уже выбранный товар. Всего 14% заявили, что никогда не сталкивались с ситуацией, когда не могут оплатить покупки картой.