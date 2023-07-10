ОТ РЕДАКЦИИ | Кийку и Кылварту предстоит доказать, что „по Сеньке шапка, по Еремке колпак“

На сегодняшний день очевидно, что в партии раскол, в результате которого образовалось два лагеря: те, кто в 2016 году серьезно рисковал, чтобы свернуть Эдгара Сависаара и теперь занимают лидирующие позиции в партии, и те, в первую очередь, русскоязычные центристы, которые симпатизируют мэру Таллинна, Михаилу Кылварту. Центристскую борьбу за власть прогнозировать трудно. Однако Юри Ратас может подлить масло в огонь, потому что весной следующего года состоятся выборы в Европарламент, и если он решится попробовать свои силы и найти себе достойное место в Брюсселе, это в теории может оставить Яну Тоом без удобного кресла и высокооплачивемой работы (по эстонским меркам), что, несомненно, еще больше усилит напряжение между двумя центристскими лагерями. Если же центристы сдадут свои позиции в эстонской политике, то для для некоторых членов партии это означает падение привычного уровня жизни и комфорта, что так же не пойдет на пользу атмосфере внутри партии.