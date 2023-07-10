ОТ РЕДАКЦИИ | Кийку и Кылварту предстоит доказать, что „по Сеньке шапка, по Еремке колпак“
Центристскую партию лихорадит уже две недели, вероятные лидеры продолжают борьбу за выгодные позиции.
На прошлой неделе председатель центристов Юри Ратас заявил, что он не будет больше баллотироваться на должность председателя партии. 22 июля в Пылтсамаа состоится съезд партии, на котором совет должен будет утвердить проведение внеочередного съезда 19 августа в Пайде.
На сегодняшний день очевидно, что в партии раскол, в результате которого образовалось два лагеря: те, кто в 2016 году серьезно рисковал, чтобы свернуть Эдгара Сависаара и теперь занимают лидирующие позиции в партии, и те, в первую очередь, русскоязычные центристы, которые симпатизируют мэру Таллинна, Михаилу Кылварту. Центристскую борьбу за власть прогнозировать трудно. Однако Юри Ратас может подлить масло в огонь, потому что весной следующего года состоятся выборы в Европарламент, и если он решится попробовать свои силы и найти себе достойное место в Брюсселе, это в теории может оставить Яну Тоом без удобного кресла и высокооплачивемой работы (по эстонским меркам), что, несомненно, еще больше усилит напряжение между двумя центристскими лагерями. Если же центристы сдадут свои позиции в эстонской политике, то для для некоторых членов партии это означает падение привычного уровня жизни и комфорта, что так же не пойдет на пользу атмосфере внутри партии.
Юри Ратас сумел превзойти ожидания скептиков и проявил себя как способный и талантливый политик, которому не чужда эмпатия и который умеет найти компромисс. Несмотря на то, что его оппоненты часто стараются представить его „бесхребетным“ функционером, Ратас сумел занять четкую позицию: первый раз в истории центристской партии председатель сумел показать, что для него неприемлемы коррупционные схемы, которые центристы много лет безнаказанно плели при Сависааре. Кроме того, Ратас сразу определился и с позицией в отношении российского вторжения в Украину, не прикрываясь словесами вроде „все не так однозначно“. Поэтому не столь важно, победит Кийк или Кылварт, нелегко будет обоим: каждому придется доказать, что „по Сеньке шапка, по Еремке колпак“.
* Редакция RusDelfi приглашает к сотрудничеству авторов, имеющих собственное мнение по политическим, экономическим, социальным и культурным вопросам. Пишите нам на адрес rus@delfi.ee с пометкой „в рубрику мнений“!