Российский гроссмейстер Алексеенко сменил спортивное гражданство

26-летний Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге FIDE. Шахматист участвовал в турнире претендентов на матч за мировую шахматную корону в Екатеринбурге (2020), на который попал, получив wild card. Тогда Алексеенко занял седьмое место из восьми, набрав 5,5 очка в 14 партиях.



Быстрая смена спортивного гражданства стала возможна после того, как Федерацию шахмат России 28 февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию (ACF). FIDE предоставила меры поддержки российским шахматистам, которые хотят остаться под эгидой Европейского шахматного союза (ECU) и выступать за любую европейскую страну. Спортсмены, которые с 1 марта 2022-го по 31 августа 2023 года подали или подадут заявку на членство в другой европейской федерации, смогут представлять ее во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня без каких-либо ограничений (при соблюдении всех условий перехода, кроме выплаты взносов). Позднее спортсмены при желании могут вернуться в ФШР.



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