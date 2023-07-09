Супер! Ефимова завоевала второе золото ЧЕ по плаванию среди юниоров

В финал на дистанции 100 метров брассом она вышла со вторым временем, однако уже в главном заплыве показала свою силу. На финише ее время было близким к рекордному — 1.6,81, пишет Rus.err.ee.

Лидировавшая первую половину дистанции шведка Оливия Клинт-Ипса проиграла Ефимовой 0,35 секунды.

Ранее Энели Ефимова тут же в Белграде выиграла золотую медаль на дистанции 50 метров и серебро на дистанции 200 метров брассом.

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