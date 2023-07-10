Одной рукой дают, другой забирают. После индексации пенсионерка осталась без продуктовых карточек и компенсации за лекарства(11)
Жительница Таллинна Людмила Петровна (85) возмущена: после индексации пенсий ее лишили льгот. „У меня раньше пенсия была 630 евро в месяц, – рассказывает она. – Давали продуктовую помощь – примерно на 20–30 евро в месяц. Там были крупы, рапсовое масло, макароны, иногда пачку кофе положат, иногда шоколадку, иной раз баночку меда. И компенсировали периодически чеки за лекарства. Но после индексации я всех этих льгот лишилась и еще, похоже, должна буду заплатить налоги“. „МК-Эстония“ выяснила, почему.
Пенсионерка отмечает, что потеряла она из-за повышения пенсий по сути больше, чем приобрела.
„Цены в магазинах взлетели буквально на все, – сетует она. – И я уже на эту прибавку к пенсии не куплю все то, что раньше мне в рамках продуктовой помощи давали бесплатно. Лекарства тоже дорожают. А в соцотделе мне сказали, что права на компенсацию я теперь, оказывается, не имею. Потому что моя пенсия – на 10 евро больше положенного минимума“.
Но больше всего ее возмущает, что она теперь, получается, должна будет еще и платить налоги!
„Я прочитала, что 704 евро не облагаются подоходным налогом, а все, что выше, – облагается, – разводит руками Людмила Петровна. – То есть из-за этой индексации потеряла больше, чем получила. Вот почему так?“
Кто имеет право на продуктовую помощь?
„К сожалению, описанная ситуация не позволяет нам точно ответить, в чем заключается причина, по которой пенсионер более не имеет права на получение продовольственной помощи, – говорит представитель Министерства социальных дел Ирина Кузина. – Чтобы разобраться в этом случае, мы рекомендуем пенсионерке обратиться к социальному работнику управы того района, где она зарегистрирована. Мы же можем дать общий комментарий, который, надеемся, поможет лучше понять, когда возникает право на получение продовольственной помощи и других социальных субсидий и услуг, а также как на самом деле обстоят дела с налогообложением пенсии“.
Предельную ставку дохода, при котором появляется право на получение социальных услуг, каждое самоуправление устанавливает самостоятельно. С 1 января 2023 года социальные пособия в Таллинне выплачивают исходя из того, что предельной ставкой дохода является 300 евро на человека в месяц.
Что касается права на получение продуктовой помощи, распределяемой государством 4 раза в год (в Таллинне – посредством карточки продуктовой помощи), то оно возникает, если человек:
получал прожиточное пособие в период между распределением продовольственной помощи;
ходатайствовал о прожиточном пособии в период между распределением продовольственной помощи, но в отношении которого самоуправление приняло решение не выплачивать пособие по причинам, не связанным с доходом (например, лицо является безработным и отказывается регистрироваться в Кассе страхования от безработицы);
хотя бы один раз в период между выдачей продуктов питания подавал заявление на получение пособия, но его доход после вычета расходов на жилье на 15% превышал порог прожиточного минимума;
пользовался услугами приюта для бездомных.
Право на продовольственную помощь (пожертвования) имеет человек или семья, оказавшиеся в экономически уязвимой ситуации при условии, что эту потребность в помощи зафиксировал социальный работник самоуправления и зарегистрировал в инфорегистре социальных услуг и пособий (Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister, STAR). Для получения продовольственной помощи необходимо связаться с отделом соцобеспечения районной управы по месту регистрации, который оценит потребность в продовольственной помощи и ее обоснованность.
„И в первом, и во втором случае человек может получать продовольственную помощь уже в течение того месяца, когда проходит оценка потребности в помощи, а после ее подтверждения – в течение еще трех месяцев, – подчеркивает Кузина. – Затем социальный работник должен провести новую оценку. Таким образом, если человеку обоснованно требуется продуктовая помощь, и социальный работник провел оценку и внес соответствующую отметку в инфорегистр, пожертвованную помощь можно будет получать, даже если доход превышает допустимый предел“.
Что касается налогов, то с 1 января 2023 года пенсионеры по старости освобождены от уплаты подоходного налога в сумме 704 евро в месяц.
„Эта сумма фиксирована и означает, что средняя пенсия по старости полностью освобождается от подоходного налога, – подчеркивает Кузина. – Департамент социального страхования рассчитывает не облагаемый подоходным налогом минимум в пенсионном возрасте на основе пенсии по старости и удерживает с него подоходный налог только в случае, если пенсия превышает 704 евро“.
Например, если пенсия составляет 718 евро, то от подоходного налога освобождают 704 евро и удерживают его с 14 евро.
„Департамент социального страхования удерживает подоходный налог автоматически в момент выплаты пенсии, поэтому никаких дополнительных налогов, связанных с пенсией, после подачи налоговой декларации платить не нужно“, – уверяют в Минсоцдел.
В каких случаях компенсируют расходы на лекарства?
Помимо государственного прожиточного пособия, которое покрывает базовые потребности человека в пределах прожиточного минимума – 200 евро, город выплачивает пособие, зависящее от дохода. Здесь критерии более мягкие, и они позволяют большему кругу людей получить пособие. Ходатайствовать о пособии, зависящем от дохода, можно в различных случаях, в основном для сохранения здоровья, восстановления и приобретения вспомогательных средств, при несчастном случае и в других непредвиденных ситуациях.
С 1 апреля 2023 года действует порядок, согласно которому пособие, зависящее от дохода, выплачивается в случае, если после совершения обязательных расходов (таких как оплата жилья, выплаты задолженностей исполнительного производства), а также оправданных расходов, (например покупки лекарств, вспомогательных средств, других неизбежных расходов), у человека остается сумма ниже расчетного порога дохода. Расчетный порог дохода – это сумма, которая должна оставаться у каждого члена семьи после оплаты счетов за жилплощадь, указанную в регистре народонаселения. В 2023 году он составляет 300 евро на одного члена семьи.
Так, если пенсия составляет, например, 650 евро, на жилье уходит 200 евро, на прочие расходы остается 450 евро, что на 150 евро превышает расчетный порог дохода.
„Если в этом месяце пособие не получено и у человека также в следующем месяце есть дополнительные расходы на лекарства и прочее, можно ходатайствовать о получении пособия за предыдущий и текущий месяцы разом. Рост пенсии влияет на получение пособия в том смысле, что увеличение дохода снижает вероятность того, что у человека после необходимых расходов останется менее 300 евро“, – советуют чиновники.
Индексация пенсии
Если человек в трудоспособном возрасте получает пенсию, то в случае, если после индексации его суммарный доход (доходы в виде пенсии и зарплаты вместе взятые) составляет менее 1200 евро, ему не нужно подавать нам дополнительное заявление на получение не облагаемого подоходным налогом минимума. Департамент социального страхования удерживает подоходный налог из пенсии в соответствии с ранее поданным заявлением.
Если после апрельской индексации суммарный доход (пенсия и заработная плата в общей сложности) превышает 1200 евро, то следует самостоятельно рассчитать сумму своего освобождения от подоходного налога. Его можно рассчитать на калькуляторе сайта www.tulumaks.ee
В соответствии с полученным результатом нужно представить справку о не облагаемом подоходным налогом доходе с новой суммой.
Обратите внимание, что без нового заявления освобождение от налога, рассчитанное в течение года, может оказаться слишком большим и создать, таким образом, обязательство по уплате дополнительного подоходного налога.
NB! Каждый человек должен следить за тем, чтобы его ежемесячное освобождение от налога не превышало предусмотренной суммы.
Пенсионеры по старости и те, кто в течение этого календарного года вышли/выйдут на пенсию, получают налоговую льготу в размере 704 евро в месяц уже с 1 января 2023 года. Средняя пенсия в 2023 году составляет 700 евро.
Это означает, что работодатель может применить не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 704 евро в месяц с 1 января и в том случае, если вы достигнете пенсионного возраста по старости лишь в течение года (например, в июле). Для этого нужно предоставить работодателю заявление о применении не облагаемого подоходным налогом минимума.