Одной рукой дают, другой забирают. После индексации пенсионерка осталась без продуктовых карточек и компенсации за лекарства

Пенсионерка отмечает, что потеряла она из-за повышения пенсий по сути больше, чем приобрела.

„Цены в магазинах взлетели буквально на все, – сетует она. – И я уже на эту прибавку к пенсии не куплю все то, что раньше мне в рамках продуктовой помощи давали бесплатно. Лекарства тоже дорожают. А в соцотделе мне сказали, что права на компенсацию я теперь, оказывается, не имею. Потому что моя пенсия – на 10 евро больше положенного минимума“.

Но больше всего ее возмущает, что она теперь, получается, должна будет еще и платить налоги!

„Я прочитала, что 704 евро не облагаются подоходным налогом, а все, что выше, – облагается, – разводит руками Людмила Петровна. – То есть из-за этой индексации потеряла больше, чем получила. Вот почему так?“

Кто имеет право на продуктовую помощь?

„К сожалению, описанная ситуация не позволяет нам точно ответить, в чем заключается причина, по которой пенсионер более не имеет права на получение продовольственной помощи, – говорит представитель Министерства социальных дел Ирина Кузина. – Чтобы разобраться в этом случае, мы рекомендуем пенсионерке обратиться к социальному работнику управы того района, где она зарегистрирована. Мы же можем дать общий комментарий, который, надеемся, поможет лучше понять, когда возникает право на получение продовольственной помощи и других социальных субсидий и услуг, а также как на самом деле обстоят дела с налогообложением пенсии“.

Предельную ставку дохода, при котором появляется право на получение социальных услуг, каждое самоуправление устанавливает самостоятельно. С 1 января 2023 года социальные пособия в Таллинне выплачивают исходя из того, что предельной ставкой дохода является 300 евро на человека в месяц.

Что касается права на получение продуктовой помощи, распределяемой государством 4 раза в год (в Таллинне – посредством карточки продуктовой помощи), то оно возникает, если человек: