ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (501-й день) | Байден заявил, что принимать Украину в НАТО пока преждевременно

На видео президент поблагодарил военных ВСУ, ведущих активные действия на передовой. На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам „Восьмидесятки“… Молодцы, воины! На Таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники „Семьдесят девятки“, артиллеристы 55-й отдельной бригады „Запорожская Сечь“, 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада… Хочу поблагодарить! Особо отмечу воина бригады „Запорожская Сечь“ — майора Владимира Гончарова. Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар — 35-я отдельная бригада морской пехоты — спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец — стрелок батальона охраны 15 бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы „Магуры“ 47-й отдельной механизированной бригады — майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Спасибо, ребята! Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает!

Обращение к украинцам по итогам 501-го дня войны Владимир Зеленский записал из Луцка, где он сегодня участвовал в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия Волынской резни вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.

Институт изучения войны: Россия не добилась ни одной из поставленных целей за 500 дней войны.

Замминистра обороны Украины упомянула удар по Крымскому мосту среди успехов ВСУ за 500 дней войны. Киев отрицал свою причастность к атаке на переправу.

Bihus.Info: компании легкоатлета и героя Украины Сергея Бубки работают на оккупированных территориях и сотрудничают с властями аннексированной ДНР.

Вернувшийся в Украину командир полка „Азов“ заявил, что намерен снова участвовать в боевых действиях.

Владимир Зеленский еще не решил, ехать ли на саммит НАТО в Вильнюсе.

Таким образом в Москве отреагировали на публикацию украинской разведкой карты, на которой показаны схемы минирования российскими военными территории атомной станции, заявил представитель ведомства Андрей Юсов. „Это определенный привет всем „голубям мира“, которые говорят за границей, что не видят — возможно, у них проблемы со зрением. С другой стороны, это сигнал россиянам, что украинцы все видят“, — сказал Юсов.

Власти Брянской области сообщили о двух сбитых ракетах

Власти Брянской области заявили о работе ПВО в регионе. Это уже третье сообщение о сбитых ракетах от российских чиновников за сегодня. Согласно заявлению губернатора региона Александра Богомаза, были сбиты две ракеты. „В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет“, — говорится в его телеграм-канале.

В районе Керчи сбита крылатая ракета, в Ростовской области тоже, сообщает BBC

В аннексированном Крыму в районе Керчи сбита крылатая ракета, заявил назначенный Россией губернатор Сергей Аксенов.По его данным, жертв и повреждений нет. По данным назначенного Россией губернатора Сергея Аксенова, повреждений и пострадавших в результате инцидента в районе Керчи не было. Однако движение по Крымскому мосту ненадолго перекрыли.

Президент Польши Анджей Дуда посетил Луцк в преддверии годовщины Волынской трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анжей Дуда встретились в Луцке — административном центре Волынской области — и посетили службу в костеле Петра и Павла, пишет BBC. Визит Дуды приурочен к 80-й годовщине так называемой Волынской резни — истребления поляков украинскими националистами в Волыни и Восточной Галичине, западных регионах нынешней Украины, во время Второй мировой войны.

Число жертв в Лимане выросло до девяти