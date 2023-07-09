ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (501-й день) | Байден заявил, что принимать Украину в НАТО пока преждевременно
Подводим итоги очередного, 501-го дня войны.
Владимир Зеленский еще не решил, ехать ли на саммит НАТО в Вильнюсе.
Системы ПВО сбили ракеты в аннексированном Крыму, Ростовской и Брянской областях.
Вернувшийся в Украину командир полка „Азов“ заявил, что намерен снова участвовать в боевых действиях.
Bihus.Info: компании легкоатлета и героя Украины Сергея Бубки работают на оккупированных территориях и сотрудничают с властями аннексированной ДНР.
Замминистра обороны Украины упомянула удар по Крымскому мосту среди успехов ВСУ за 500 дней войны. Киев отрицал свою причастность к атаке на переправу.
Институт изучения войны: Россия не добилась ни одной из поставленных целей за 500 дней войны.
Зеленский назначил полковника Александра Пивненко новым командующим Национальной гвардией Украины
Подробнее:
Обращение к украинцам по итогам 501-го дня войны Владимир Зеленский записал из Луцка, где он сегодня участвовал в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия Волынской резни вместе с президентом Польши Анджеем Дудой.
На видео президент поблагодарил военных ВСУ, ведущих активные действия на передовой. На этой неделе есть за что быть благодарными воинам нашей 3-й отдельной штурмовой бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, десантникам „Восьмидесятки“… Молодцы, воины! На Таврическом направлении, как всегда, мощно, храбро, метко отличились десантники „Семьдесят девятки“, артиллеристы 55-й отдельной бригады „Запорожская Сечь“, 74-й отдельный разведбат и 59-я отдельная мотопехотная бригада… Хочу поблагодарить! Особо отмечу воина бригады „Запорожская Сечь“ — майора Владимира Гончарова. Спасибо, Владимир! Матрос Сергей Комар — 35-я отдельная бригада морской пехоты — спасибо, Сергей! Солдат Алексей Лабенец — стрелок батальона охраны 15 бригады транспортной авиации. Спасибо, Алексей! Артиллеристы „Магуры“ 47-й отдельной механизированной бригады — майор Антон Черевко и старший лейтенант Василий Абрамов. Спасибо, ребята! Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем в мире, кто помогает!
Россия отправила на Запорожскую АЭС Росгвардию, утверждают в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, пишет Медуза
Таким образом в Москве отреагировали на публикацию украинской разведкой карты, на которой показаны схемы минирования российскими военными территории атомной станции, заявил представитель ведомства Андрей Юсов. „Это определенный привет всем „голубям мира“, которые говорят за границей, что не видят — возможно, у них проблемы со зрением. С другой стороны, это сигнал россиянам, что украинцы все видят“, — сказал Юсов.
Власти Брянской области сообщили о двух сбитых ракетах
Власти Брянской области заявили о работе ПВО в регионе. Это уже третье сообщение о сбитых ракетах от российских чиновников за сегодня. Согласно заявлению губернатора региона Александра Богомаза, были сбиты две ракеты. „В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет“, — говорится в его телеграм-канале.
В районе Керчи сбита крылатая ракета, в Ростовской области тоже, сообщает BBC
В аннексированном Крыму в районе Керчи сбита крылатая ракета, заявил назначенный Россией губернатор Сергей Аксенов.По его данным, жертв и повреждений нет. По данным назначенного Россией губернатора Сергея Аксенова, повреждений и пострадавших в результате инцидента в районе Керчи не было. Однако движение по Крымскому мосту ненадолго перекрыли.
Президент Польши Анджей Дуда посетил Луцк в преддверии годовщины Волынской трагедии
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анжей Дуда встретились в Луцке — административном центре Волынской области — и посетили службу в костеле Петра и Павла, пишет BBC. Визит Дуды приурочен к 80-й годовщине так называемой Волынской резни — истребления поляков украинскими националистами в Волыни и Восточной Галичине, западных регионах нынешней Украины, во время Второй мировой войны.
Число жертв в Лимане выросло до девяти
Число жертв обстрела Лимана в Донецкой области, который произошел накануне утром, увеличилось до девяти, сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко. Еще 13 человек за последние сутки получили ранения в Донецкой области, в Авдеевке есть один погибший. Минобороны России не комментировало субботний удар по Лиману.
В немецком парламенте одобрили закупку новых боеприпасов, в том числе для Украины
Бюджетный комитет парламента Германии одобрил закупку дополнительных боеприпасов для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, танков Leopard 2 и боевых машин пехоты Puma, которые будут направлены на обеспечение собственных потребностей немецкой армии и на поддержку Украины, пишет „Украинская правда“ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Германии. С начала войны Украина получила значительные объемы боеприпасов со складов Бундесвера, отмечает издание. Каждый закупочный проект объемом более 25 млн евро должен быть одобрен бюджетным комитетом немецкого парламента перед заключением контракта.
Медведев пригрозил ударами по ядерным объектам Украины и Европы — сославшись на неподтвержденную информацию Mash о попытке атаки на Смоленскую АЭС
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударами по украинским атомным станциям и ядерным объектам в Восточной Европе. Пост об этом опубликован в его телеграм-канале.
В своем телеграм-канале он упоминает ничем не подтвержденную версию Mash о том, что в воскресенье ВСУ якобы пытались атаковать британскими ракетами Storm Shadow Десногорскую атомную станцию в Смоленской области и аэродром в Калужской области. Телеграм-канал утверждает, что ракеты сбила российская ПВО в небе над поселком Бытошь Брянской области. Позже Mash сообщил, что речь может идти о ракетах 5В28.
Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CNN, что Украина еще не готова к членству в НАТО.
По его словам, НАТО сможет рассмотреть принятие Украины только после окончания войны/
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.