09.07.2023, 18:37
Daily Mail: Путин уволил генерала Герасимова с поста командующего российскими войсками в Украине(5)
ФОТО: | Scanpix
Об этом британское издание написало со ссылкой на российские СМИ.
Утверждается, что Герасимова сменил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. „Герасимов останется руководить российской армией в качестве начальника Генштаба, но общая ответственность за войну теперь ложится на Теплинского“.
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