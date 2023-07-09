Daily Mail: Путин уволил генерала Герасимова с поста командующего российскими войсками в Украине

Утверждается, что Герасимова сменил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. „Герасимов останется руководить российской армией в качестве начальника Генштаба, но общая ответственность за войну теперь ложится на Теплинского“.

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