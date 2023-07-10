МК Эстония
10.07.2023, 09:00

ФОТОРЕПОРТАЖ | Из канализации в море: как работает станция по очистке сточных вод?

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Ирина Петрова
Фото: Марек Паю
Новые технологии: Александр Тимофеев рассказывает, что станцию постоянно модернизируют – два года назад построили так называемые песколовки, которых нет на старой фотографии.
Новые технологии: Александр Тимофеев рассказывает, что станцию постоянно модернизируют – два года назад построили так называемые песколовки, которых нет на старой фотографии.
ФОТО: Фото: Марек Паю

На этой неделе Tallinna Vesi организует дни открытых дверей на станции по очистке сточных вод в Пальяссааре, чтобы показать жителям города, как в несколько этапов из загрязненной канализационной вода превращается в чистую и затем поступает в море. „МК-Эстония“ раньше всех посетила станцию и увидела процесс своими глазами. Для тех, кто не смог побывать на экскурсии, – наш фоторепортаж.

Очистительная станция находится на окраине столицы, на полуострове Пальяссааре, и занимает внушительную площадь. Генеральный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев рассказывает, что построили ее накануне Олимпиады 1980 года – в Таллинне проходила регата, и чтобы в море было чисто и туда не попадал мусор, было решено возвести станцию по очистке сточных вод.

Общая канализация: на станции очищают примерно 130 000 м3 воды в сутки, в дождливые дни – до 400 000

„Когда выбирали место для строительства, Пальяссааре подходил больше всего. Канализационные системы в городе были построены таким образом, что вода направлялась напрямую в море. Было необходимо построить станцию в таком месте, чтобы канализационные коллекторы могли соединяться в одной точке. На Пальяссааре на тот момент была свалка, и в середине 1970-х на ее месте стали строить станцию“, – говорит Тимофеев.

Все, что нельзя: в решетки попадает мусор, который вопреки многочисленным предупреждениям люди выбрасывают в канализацию – например, средства личной гигиены и остатки еды.
Механическая очистка: шесть решеток очищают сточные воды от мусора размером больше 6 мм, затем этот мусор прессуют и выво-зят на свалку – в день около 2 тонн.

Он добавляет, что здесь проходит очистку вся канализационная вода столицы, а также частично – и из других самоуправлений: Харку, Лоо и т. д.

Второй этап: после крупного мусора из воды удаляют песок, примерно 1 тонну в день. Его и гранитную крошку с улиц смывает в канализацию дождем.

„Когда станцию только построили, была лишь механическая очистка, то есть от большого мусора и песка, а фосфор и азот, главные загрязнители, шли дальше в море. Сейчас вода проходит и биологическую очистку, которая максимально очищает от этих загрязнений, – отмечает Александр Тимофеев. – На сегодняшний день есть технологии, позволяющие очистить воду даже от медикаментов, которые люди, к сожалению, тоже выбрасывают в канализацию. Но мы их не используем, потому что тогда стоимость очистки вырастет в разы“.

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