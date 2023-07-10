ФОТОРЕПОРТАЖ | Из канализации в море: как работает станция по очистке сточных вод?

Очистительная станция находится на окраине столицы, на полуострове Пальяссааре, и занимает внушительную площадь. Генеральный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев рассказывает, что построили ее накануне Олимпиады 1980 года – в Таллинне проходила регата, и чтобы в море было чисто и туда не попадал мусор, было решено возвести станцию по очистке сточных вод.

„Когда выбирали место для строительства, Пальяссааре подходил больше всего. Канализационные системы в городе были построены таким образом, что вода направлялась напрямую в море. Было необходимо построить станцию в таком месте, чтобы канализационные коллекторы могли соединяться в одной точке. На Пальяссааре на тот момент была свалка, и в середине 1970-х на ее месте стали строить станцию“, – говорит Тимофеев.

Он добавляет, что здесь проходит очистку вся канализационная вода столицы, а также частично – и из других самоуправлений: Харку, Лоо и т. д.

„Когда станцию только построили, была лишь механическая очистка, то есть от большого мусора и песка, а фосфор и азот, главные загрязнители, шли дальше в море. Сейчас вода проходит и биологическую очистку, которая максимально очищает от этих загрязнений, – отмечает Александр Тимофеев. – На сегодняшний день есть технологии, позволяющие очистить воду даже от медикаментов, которые люди, к сожалению, тоже выбрасывают в канализацию. Но мы их не используем, потому что тогда стоимость очистки вырастет в разы“.