Зонтики не забываем! На следующей неделе тепло, но дождливо

В начале новой недели зона повышенного давления сместится с западного на восточное побережье Балтийского моря. Ночь ясная и в основном без осадков. В понедельник местами пройдут сильные дожди, ветер слабый. Ночью температура воздуха местами опустится ниже 10 градусов в центре страны, на побережье она остается на уровне 15 градусов. Днем 16-22 градуса тепла.



Вторник ожидается в основном без дождей, но нельзя исключать местами небольшие ливни. Ветер слабый, преимущественно дует с востока. Ночью температура воздуха может опуститься до 6 градусов, а на побережье держится около 15 градусов. Днем температура поднимется до 22 градусов.



В среду область повышенного давления будет медленно двигаться на восток. В результате ночь останется ясной и прохладной при слабом восточном ветре - температура воздуха понизится до 6-7 градусов в центральной Эстонии и около 15 градусов на побережье. Днем с моря надвигается область пониженного давления, и под ее напором усиливается юго-восточный ветер. Погода останется без осадков, дождевые облака могут достичь островов только к вечеру. Температура воздуха 20-24 градуса.

В четверг на Эстонию переместится область низкого давления и принесет нам сильный дождь. Ветер ночью дует с юга, днем ​​поворачивает на запад и усиливается. Температура воздуха ночью 10-16 градусов, днем ​​ожидается 18-23 градуса.

К вечеру пятницы область низкого давления отодвинется и будут только отдельные ливни. Будет дождь, возможна гроза. Дует умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, на побережье до 16 градусов. Днем температура воздуха 17-23 градуса.



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