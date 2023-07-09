Дышите – не дышите. Как выбрать правильный алкометр?(2)
Даже тот, кто не садится за руль пьяным, на утро после праздника рискует преступить закон, ведь в организме все еще могут оставаться следы спиртного, выпитого накануне. Чтобы это проверить, можно воспользоваться алкометром или, как его еще называют, алкотестером. Как выбрать это устройство и как правильно им пользоваться, узнавала „МК-Эстония“.
В магазинах и на заправках можно найти разные аппараты: какие-то рассчитаны на одно применение, другие можно использовать неоднократно и даже с точностью определять степень своего опьянения.
Алкотестер – экстренная мера
„В Эстонии нельзя садиться за руль, если содержание алкоголя в организме – 0,2 промилле или больше. Одноразовый алкотестер предусмотрен как раз для того, чтобы один раз определить, меньше 0,2 промилле содержится в данный момент или больше. Я также видел в продаже алкотестеры, которые определяют 0,5 промилле, но в Эстонии с такими нечего делать, – рассказывает Рауль Рохтла, который занимается алкометрами уже 20 лет. – В одноразовом алкотестере находятся кристаллы. Вы дуете один раз и примерно через минуту-две получаете ответ: если кристаллы изменили цвет, значит, опьянение больше 0,2 промилле“.
Специалист подчеркивает, что алкотестер показывает состояние на конкретный момент, а опьянение не наступает сразу же.
„Мы не пьянеем, когда делаем глоток пива. Все очень индивидуально, и у каждого уходит разное количество времени на то, чтобы алкоголь разнесся по кровотоку, подействовал на нервную систему и так далее. В среднем считается, что для этого нужно 30 минут. То есть, если вы десять минут назад допили бутылочку пива, делать тест не имеет смысла, алкоголя в крови еще нет, надо подождать еще 20 минут“, – поясняет Рауль Рохтла.
Одноразовые алкотестеры он рекомендует, например, в качестве экстренной меры, когда под рукой нет алкометра.
„Ведь если вы использовали один одноразовый алкотестер, и он дал положительный результат, вы все равно не знаете, какое у вас содержание алкоголя в организме и когда вы сможете сесть за руль. Вам понадобится еще один одноразовый алкотестер через какое-то время. А электронный алкометр можно использовать сотни раз подряд, плюс вы увидите цифру, исходя из которой можно делать прогноз“, – отмечает специалист.
Алкометр для профессионалов
Он рассказывает, что многоразовые алкометры бывают очень разными. Например, их компания делает приборы как для частных клиентов, так и для профессионалов – для полиции и других учреждений.
„Аппараты для профессионального пользования хорошо подходят и для частного. Но не наоборот. И профессиональный алкометр – это не инструмент пьяницы. Наоборот, это инструмент ответственного человека. Если человек выпил бутылку водки, то уже понятно, что за руль ему не надо. А если человек выпил бокал вина или бутылку пива, либо на утро после праздника хочет сесть за руль, не нарушая закон, то алкометр поможет, ведь по своему самочувствию невозможно определить, есть ли еще алкоголь в организме, – замечает Рохтла. – Профессиональные алкометры выдерживают большее количество тестов подряд, несколько десятков каждый день“.
Также алкометры различаются по степени точности определения опьянения, что отражается и на цене. Но эта точность, по словам, специалиста, разнится именно в сильном опьянении. Иными словами, 0,2 или 0,5 промилле одинаково точно определят все, а вот после единицы может быть погрешность.
Человек влияет на результат
„Выбирая алкометр, лучше отдать предпочтение аппарату с мундштуком. С аппаратом без мундштука человек должен быть особенно внимательным – если он дует мимо датчика, может получиться неправильный результат. Аппарат покажет меньшее значение, потому что не получил достаточно выдыхаемого воздуха, – поясняет Рауль Рохтла. – Приборы, где есть мундштук, подают сигнал, если ими пользуются неправильно – дуют недостаточно долго или недостаточно сильно. То есть получить неправильный результат здесь почти невозможно“.
Не все знают, что алкометр нельзя купить и забыть о нем, он требует регулярного обслуживания.
„Мы юстифицируем и калибрируем алкометры и рекомендуем делать это каждые шесть месяцев. В зависимости от модели это обычно стоит 20–25 евро. Аппараты подороже можно калибровать раз в год, согласно их техническим характеристикам. Из-за того, что датчик расходуется, со временем погрешность замера увеличивается. Влияет на это не количество тестов, а какое количество алкоголя суммарно получил датчик. Некоторые более дорогие аппараты сами сигнализируют о том, что нужна калибровка“, – объясняет Рохтла.
Специалист добавляет, что шесть месяцев – тот период, когда можно наверняка сказать, что аппарат работает точно. Хотя в его практике были случаи, когда на калибровку приходили семилетние аппараты, и некоторые из них работали без погрешностей.
„Если вы забыли алкометр или не уверены в нем, то нет универсального ответа на вопрос, через какое время алкоголь выветрится. Все зависит от веса, от еды, которую употреблял человек, от усталости, от здоровья. Даже один и тот же человек, выпив один и тот же объем одного и того же алкоголя, в разных ситуациях полностью протрезвеет через разные промежутки времени. Поэтому „на глаз“ определить, есть алкоголь в организме или уже нет, невозможно“, – констатирует Рауль Рохтла.
Традиционный рейд
Каждую Иванову ночь полиция тщательно следит за тем, чтобы водители не нарушали закон. В этом году полиция также планирует проводить рейды по всей Эстонии.
„Помимо превышения скорости, мы будем пристально следить за водителями, севшими за руль в нетрезвом виде, а также уделять внимание пользователям электросамокатов“, – отмечает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус.
„Алкометры, которые мы используем в нашей работе, можно приобрести в свободной продаже. Мы свое оборудование выбираем, исходя из параметров точности индикаторов, – комментирует руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила. – В работе полиции важно, чтобы прибор был максимально точным, надежным и быстро выдавал результат. Также необходимо, чтобы прибор можно было использовать неоднократно в течение короткого промежутка времени и чтобы один положительный результат не влиял на последующие замеры. Свою роль играет и стоимость как самого алкометра, так и необходимых для его работы аксессуаров“.
Точность алкометров, по словам Пярила, зависит от модели, его качества и конструкции системы – например, более дешевые алкометры без трубочки не выдают точные цифры, но все же показывают наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.
„Что касается доступных в свободной продаже алкотестеров, то они показывают, если человек употреблял спиртное или имеет алкоголь в своем организме. Вариантов алкотестеров довольно много, и принцип их работы может отличаться. Но если алкометр или алкотестер показывает положительный результат, то за руль автомобиля садиться нельзя, – подчеркивает Пярила. – Использование алкотестера, вне зависимости от модели, – безусловно, эффективно и помогает снизить долю водителей, которые садятся за руль после употребления алкоголя. Правильно обслуживаемое оборудование должно показывать правильный результат“.
Не пил, но пьяный
„К сожалению, у нас нет никакой возможности проверить, действительно ли человек использовал алкотестер перед встречей с полицией, которая выявила степень опьянения у водителя. Если человек использовал неоткалиброванный прибор, который давно не обслуживали, то не исключено, что его показания были ложными. Наши алкометры мы калибруем и обслуживаем регулярно“, – говорит Пирко Пярила.
Он добавляет, что полиция учитывает разные обстоятельства при проверках на алкоголь.
„Если человек буквально только что съел, например, конфету с ликером, или воспользовался спиртосодержащим ополаскивателем для рта и т. д., то сразу после этого алкометр покажет положительный результат. В таких случаях выжидают примерно 5–10 минут, чтобы получить более точный результат, и проводят новую пробу на опьянение. Как правило, алкоголь, содержащийся в конфетах и ополаскивателях, со слизистой рта исчезает за считанные минуты. Так что если человек до этого действительно не употреблял алкоголь, то через несколько минут алкометр покажет 0“, – объясняет полицейский.
Такую проверку, по его словам, можно сделать несколько раз, чтобы увидеть, уменьшаются или увеличиваются показатели содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе.
„Если, например, на рейде „Дуют все“, проверяют водителя, съевшего конфету с ликером или что-то в этом роде, то окончательные результаты замеров получают при помощи доказательного алкометра. Его принцип работы существенно отличается от обычного алкотестера, а точность – значительно выше. Доказательный алкометр способен распознавать алкоголь именно во рту, а не в выдыхаемом воздухе. Как правило, в таком случае повторный замер проводят через 10–15 минут, и если это действительно была именно конфета с ликером, то результат будет 0“, – отмечает Пярила.
Он добавляет, что, если непосредственно перед использованием доказательного алкометра водитель съел конфету, содержащую алкоголь, он должен сообщить об этом сотруднику полиции, проводящему проверку. В этом случае полицейский делает поправку на это, и замер проводят через некоторое время после остановки.
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