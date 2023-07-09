Дышите – не дышите. Как выбрать правильный алкометр?

Он рассказывает, что многоразовые алкометры бывают очень разными. Например, их компания делает приборы как для частных клиентов, так и для профессионалов – для полиции и других учреждений.

5. От 3,0 до 5,0. Острое отравление. В таком состоянии рекомендуется обратиться за медицинской помощью, поскольку содержание алкоголя в крови становится опасным для жизни.

1. От 0,3 до 0,4. Небольшие функциональные изменения. Алкоголь в крови в таком количестве не мешает решать бытовые задачи, но вождение автомобиля уже запрещено.

„Ведь если вы использовали один одноразовый алкотестер, и он дал положительный результат, вы все равно не знаете, какое у вас содержание алкоголя в организме и когда вы сможете сесть за руль. Вам понадобится еще один одноразовый алкотестер через какое-то время. А электронный алкометр можно использовать сотни раз подряд, плюс вы увидите цифру, исходя из которой можно делать прогноз“, – отмечает специалист.

„Мы не пьянеем, когда делаем глоток пива. Все очень индивидуально, и у каждого уходит разное количество времени на то, чтобы алкоголь разнесся по кровотоку, подействовал на нервную систему и так далее. В среднем считается, что для этого нужно 30 минут. То есть, если вы десять минут назад допили бутылочку пива, делать тест не имеет смысла, алкоголя в крови еще нет, надо подождать еще 20 минут“, – поясняет Рауль Рохтла.

„В Эстонии нельзя садиться за руль, если содержание алкоголя в организме – 0,2 промилле или больше. Одноразовый алкотестер предусмотрен как раз для того, чтобы один раз определить, меньше 0,2 промилле содержится в данный момент или больше. Я также видел в продаже алкотестеры, которые определяют 0,5 промилле, но в Эстонии с такими нечего делать, – рассказывает Рауль Рохтла, который занимается алкометрами уже 20 лет. – В одноразовом алкотестере находятся кристаллы. Вы дуете один раз и примерно через минуту-две получаете ответ: если кристаллы изменили цвет, значит, опьянение больше 0,2 промилле“.

В магазинах и на заправках можно найти разные аппараты: какие-то рассчитаны на одно применение, другие можно использовать неоднократно и даже с точностью определять степень своего опьянения.

„Мы юстифицируем и калибрируем алкометры и рекомендуем делать это каждые шесть месяцев. В зависимости от модели это обычно стоит 20–25 евро. Аппараты подороже можно калибровать раз в год, согласно их техническим характеристикам. Из-за того, что датчик расходуется, со временем погрешность замера увеличивается. Влияет на это не количество тестов, а какое количество алкоголя суммарно получил датчик. Некоторые более дорогие аппараты сами сигнализируют о том, что нужна калибровка“, – объясняет Рохтла.

Не все знают, что алкометр нельзя купить и забыть о нем, он требует регулярного обслуживания.

„Выбирая алкометр, лучше отдать предпочтение аппарату с мундштуком. С аппаратом без мундштука человек должен быть особенно внимательным – если он дует мимо датчика, может получиться неправильный результат. Аппарат покажет меньшее значение, потому что не получил достаточно выдыхаемого воздуха, – поясняет Рауль Рохтла. – Приборы, где есть мундштук, подают сигнал, если ими пользуются неправильно – дуют недостаточно долго или недостаточно сильно. То есть получить неправильный результат здесь почти невозможно“.

Также алкометры различаются по степени точности определения опьянения, что отражается и на цене. Но эта точность, по словам, специалиста, разнится именно в сильном опьянении. Иными словами, 0,2 или 0,5 промилле одинаково точно определят все, а вот после единицы может быть погрешность.

„Аппараты для профессионального пользования хорошо подходят и для частного. Но не наоборот. И профессиональный алкометр – это не инструмент пьяницы. Наоборот, это инструмент ответственного человека. Если человек выпил бутылку водки, то уже понятно, что за руль ему не надо. А если человек выпил бокал вина или бутылку пива, либо на утро после праздника хочет сесть за руль, не нарушая закон, то алкометр поможет, ведь по своему самочувствию невозможно определить, есть ли еще алкоголь в организме, – замечает Рохтла. – Профессиональные алкометры выдерживают большее количество тестов подряд, несколько десятков каждый день“.

Специалист добавляет, что шесть месяцев – тот период, когда можно наверняка сказать, что аппарат работает точно. Хотя в его практике были случаи, когда на калибровку приходили семилетние аппараты, и некоторые из них работали без погрешностей.

„Если вы забыли алкометр или не уверены в нем, то нет универсального ответа на вопрос, через какое время алкоголь выветрится. Все зависит от веса, от еды, которую употреблял человек, от усталости, от здоровья. Даже один и тот же человек, выпив один и тот же объем одного и того же алкоголя, в разных ситуациях полностью протрезвеет через разные промежутки времени. Поэтому „на глаз“ определить, есть алкоголь в организме или уже нет, невозможно“, – констатирует Рауль Рохтла.

Традиционный рейд

Каждую Иванову ночь полиция тщательно следит за тем, чтобы водители не нарушали закон. В этом году полиция также планирует проводить рейды по всей Эстонии.

„Помимо превышения скорости, мы будем пристально следить за водителями, севшими за руль в нетрезвом виде, а также уделять внимание пользователям электросамокатов“, – отмечает пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус.

„Алкометры, которые мы используем в нашей работе, можно приобрести в свободной продаже. Мы свое оборудование выбираем, исходя из параметров точности индикаторов, – комментирует руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила. – В работе полиции важно, чтобы прибор был максимально точным, надежным и быстро выдавал результат. Также необходимо, чтобы прибор можно было использовать неоднократно в течение короткого промежутка времени и чтобы один положительный результат не влиял на последующие замеры. Свою роль играет и стоимость как самого алкометра, так и необходимых для его работы аксессуаров“.

Точность алкометров, по словам Пярила, зависит от модели, его качества и конструкции системы – например, более дешевые алкометры без трубочки не выдают точные цифры, но все же показывают наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.