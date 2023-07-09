Сааремаа платит переезжающим врачам по 25 000 евро

За 11 лет на Сааремаа переехали семь молодых врачей, которые получили государственное пособие. Для того чтобы повысить их мотивацию, волость платит им разовое пособие в размере 25 000 евро. Последние три года оно выплачивалось одному врачу в год, но в следующем году на Сааремаа хотят переехать сразу четыре врача и каждый из них рассчитывает на эти деньги, пишет Rus.err.ee.

„Теперь дело за нами - найти средства и мотивацию для того, чтобы они действительно приехали сюда. У нас каждый врач на счету. Мы сейчас составляем бюджет на следующий год, и это находится практически на самом верху списка пожеланий“, - сказал волостной старейшина Сааремаа Микк Туйск.

Курессаареская больница нуждается как минимум в 10 новых врачах.

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