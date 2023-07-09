ФОТО | Антивоенный митинг „500 дней террора“: страшно, когда ребенок несколько месяцев не может есть, потому что на его глазах убили отца
Очередной антивоенный митинг, посвященный „500 дням террора“, прошел возле Посольства Российской Федерации в Таллинне и собрал более пятидесяти участников. Организаторы мероприятия — Russians Against War Estonia и Reforum Space Tallinn. Подробности с места события — в репортаже RusDelfi.
„9 июля будет 500 дней с начала полномасштабного вторжения российский войск в Украину. Это не просто дата на календаре. Это сотни тысяч погибших, включая детей, это молодые люди, ставшие инвалидами на всю жизнь, это разрушенные города, это миллионы беженцев, это уничтожение Каховской ГЭС, это экологическая катастрофа, это отнятые у людей надежды на будущее и дома на родине. Мы понимаем, что эти 500 дней не должны превратиться в 600, 700 или 1000 дней! Каждый день – это чья-то жизнь! Каждая минута – это отчаяние людей! Каждая секунда промедления – это умножение зла на земле! Мы вместе с народом Украины! И мы будем продолжать бороться с террористическим режимом Владимира Путина!“ — отмечают организаторы митинга.
Постоянный участник митингов, известный российский врач-травматолог Андрей Волна помогает украинским врачам. „К сожалению, въехать на территорию Украины с русскими документами для того, чтобы помочь непосредственно в работе учебных учреждений — очень сложно, — признается Андрей. — Но я пытаюсь это сделать. Сейчас, к примеру, читаю онлайн-лекции о повреждениях на поле боя для украинских травматологов-ортопедов. И сейчас, мне кажется, что любой из нас, любой, кто против этой войны, может стараться что-то делать для Украины“.
„500 дней ада, 500 дней ужаса. За эти 500 дней мы узнали, что геноцид украинского народа — это не только убийство. Геноцид украинского народа — это еще вывоз десятков тысяч детей с оккупированных территорий на территорию России. Сейчас известно о 20 тысячах вывезенных детей, которых лишают своей национальной идентичности, заставляют забыть своих родителей, свою страну, свою родину. 500 дней крови, 500 дней убийств. Но, с другой стороны, это 500 дней небывалого мужества украинцев. Небывалой солидарности всех нормальных стран этого мира в борьбе с агрессией“.
Перед посольством выступила и руководитель досугового центра для детей Ogogo Александра Российкина, озвучив сухие цифры статистики.
„60 процентов детей были вынуждены стать временными переселенцам. Два миллиона детей уехали в другие страны, два с половиной миллиона детей просто покинули свои дома внутри Украины. Дети составляют половину всех беженцев. Страшно то, что, по факту, сто процентов детей — это абсолютно травмированные дети, вне зависимости от того, физическая эта травма или психологическая, — отмечает Александра. — С детьми из Украины я работаю уже год. И весь этот год я слышу от них, от их родителей, такие страшные истории, которые за все предыдущие мои тринадцать лет работы я не слышала никогда. К такому меня жизнь не готовила“.
От этих историй, по признанию Александры, становится страшно. „Страшно, как недавно на занятии по экологии педагог с детьми обсуждал мусор, а маленький четырехлетий ребенок тянет руку и говорит, что когда ракета прилетает в дом, дом тоже превращается в гору мусора. Рассказывает он это абсолютно будничным голосом. Страшно, когда на занятии с психологом одиннадцатилетняя девочка вначале сессии начинает плакать и больше не может ничего сказать. Страшно, когда ребенок на протяжении нескольких месяцев не может есть, не может ни с кем общаться, хотя до этого разговаривал в Украине, но приехал сюда и разговаривать больше не может. Потому что на его глазах убили отца. Это все очень страшно. Давайте, пожалуйста, помнить о том, что нам с вами в дальнейшем, когда война закончится, а она очень скоро закончится, я в это верю, нам с вами придется строить наше с вами будущее вместе с этими детьми, вместе с их родителями. И сейчас мы — главное лицо России. Давайте сохранять это лицо, поддерживать друг друга, поддерживать Украину и другие страны“.
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