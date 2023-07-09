ФОТО | Антивоенный митинг „500 дней террора“: страшно, когда ребенок несколько месяцев не может есть, потому что на его глазах убили отца

От этих историй, по признанию Александры, становится страшно. „Страшно, как недавно на занятии по экологии педагог с детьми обсуждал мусор, а маленький четырехлетий ребенок тянет руку и говорит, что когда ракета прилетает в дом, дом тоже превращается в гору мусора. Рассказывает он это абсолютно будничным голосом. Страшно, когда на занятии с психологом одиннадцатилетняя девочка вначале сессии начинает плакать и больше не может ничего сказать. Страшно, когда ребенок на протяжении нескольких месяцев не может есть, не может ни с кем общаться, хотя до этого разговаривал в Украине, но приехал сюда и разговаривать больше не может. Потому что на его глазах убили отца. Это все очень страшно. Давайте, пожалуйста, помнить о том, что нам с вами в дальнейшем, когда война закончится, а она очень скоро закончится, я в это верю, нам с вами придется строить наше с вами будущее вместе с этими детьми, вместе с их родителями. И сейчас мы — главное лицо России. Давайте сохранять это лицо, поддерживать друг друга, поддерживать Украину и другие страны“.