20-летний мужчина скончался в арестном доме в Пярну

В субботу незадолго до полуночи в палатку полиции, расположенную в районе проведения мероприятия Beach Grind в Пярну, доставили 20-летнего мужчину с подозрением на наркотическое опьянение. На месте был проведен медицинский осмотр, после чего полиция отвезла молодого человека в арестный дом, чтобы он пришел в себя.



Молодого человека проверяли раз в час через смотровое окно двери изолятора и постоянно через камеру наблюдения. „Во время следующей проверки, около трех часов утра, офицер заметил, что мужчина больше не двигается. Сотрудник изолятора немедленно вызвал помощь и начал реанимировать молодого человека, пока не приехала скорая помощь. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь молодого человека“, - сказал специалист арестного дома Танель Талтс.

Предположительная причина смерти — передозировка наркотиками, но точную причину смерти установит экспертиза.

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