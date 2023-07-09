Умер обладатель „Золотого мяча“ Луис Суарес

Причины смерти не сообщаются.



Суарес выступал за испанские „Депортиво“ (1953–1954), „Барселону“ (1954–1961), итальянские „Интер“ (1961–1970), „Сампдорию“ (1970–1973), пишет РБК.



В составе „Барселоны“ стал двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Вместе с „Интером“ дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) и стал трехкратным чемпионом Италии. В составе сборной Испании стал чемпионом Европы-1964.



В 1960 году Суарес получил приз лучшему футболисту года по версии France Football — „Золотой мяч“.



В качестве тренера Суарес работал в итальянских клубах „Интер“, „Сампдория“, СПАЛ и „Комо“, а также в сборной Испании.