Умер обладатель „Золотого мяча“ Луис Суарес
Обладатель „Золотого мяча“ 1960 года Луис Суарес умер на 89-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
Причины смерти не сообщаются.
Суарес выступал за испанские „Депортиво“ (1953–1954), „Барселону“ (1954–1961), итальянские „Интер“ (1961–1970), „Сампдорию“ (1970–1973), пишет РБК.
В составе „Барселоны“ стал двукратным чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании. Вместе с „Интером“ дважды выиграл Кубок европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) и стал трехкратным чемпионом Италии. В составе сборной Испании стал чемпионом Европы-1964.
В 1960 году Суарес получил приз лучшему футболисту года по версии France Football — „Золотой мяч“.
В качестве тренера Суарес работал в итальянских клубах „Интер“, „Сампдория“, СПАЛ и „Комо“, а также в сборной Испании.
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