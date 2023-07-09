Исследование: электромобили ускорят износ дорог

„Нагрузки на конструкции дорог увеличатся, и в результате они будут подвергаться большему воздействию и получать больше повреждений. При этом при нынешнем уровне финансирования стратегия государственного бюджета и план содержания дорог на ближайшие годы скорее предусматривают дальнейшее сокращение средств. При таком уровне финансирования наша дорожная инфраструктура уже сейчас не выдерживает и все больше и больше разрушается“, - прокомментировал Пертенс, фирма которого выполняет многие дорожные работы в Эстонии для rus.err.ee.

Представитель Транспортного департамента Йоханн Пеэтре отметил, что увеличение массы транспортных средств негативно влияет на инфраструктуру, однако внедрение электромобилей приводит к значительному сокращению других загрязнителей воздуха и атмосферных выбросов.

По мнению исполнительного директора Эстонского союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Меэлиса Теллискиви, на состояние дорог в основном влияют большегрузные автомобили, но нужно учитывать, что в будущем автомобили будут тяжелее, и поэтому на содержание дорог придется изыскивать деньги из государственного бюджета.

„В случае инфраструктуры неизбежно, что дороги изнашиваются и нуждаются в ремонте. Это так же, как отапливать здания зимой, чтобы было тепло. В бюджете неизбежно должны быть найдены деньги на эти действия“, - сказал Теллискиви.

Научный сотрудник кафедры механики и промышленной техники Таллиннского технического университета Райво Селл отметил важность поиска новых решений.

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