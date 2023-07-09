Новое китайское чудо откладывается. Почему у Си Цзиньпина не растет экономика, и чем это грозит России и миру

Статистика последних недель показала, что китайцы не спешат тратить деньги, бизнес не торопится инвестировать. Внутренний туризм подавлен, продажи квартир и машин сокращаются вслед за доходами населения.

Китайский локдаун был беспрецедентным. Когда его сняли, Китай ожил. Но чуда не случилось.

И в-четверых, война вызвала кризис в Европе, и у нее все меньше денег на покупку китайского импорта - одного из трех главных двигателей экономики наряду с инвестициями и потреблением. Каждый день российской агрессии наносит Китаю прямые убытки.

В-третьих, один из главных тормозов китайской экономики - торговая и технологическая война с США. Новый курс Си направлен как раз на устранение этой преграды или хотя бы смягчение последствий. Любое сближение с Россией и поддержка Владимира Путина добавит аргументов американцам для усиления давления на Китай и осложнит попытки Си сохранить хорошие отношения с Евросоюзом - главным рынком сбыта китайских товаров.

Во-вторых, после вторжения в Украину Россия лишилась доступа к западным рынкам, технологиям и инвестициям, за счет которых развивалась последние десятилетия. Кремль надеется, что теперь их заменит Китай. Так что проблемы Китая - проблемы Кремля.

Во-первых, Китай - крупнейший покупатель энергоресурсов в мире, и его проблемы подавляют цены на нефть - главный экспортный товар России. Она вынуждена добровольно сокращать добычу и отказываться от части доходов, и без того ограниченных санкциями Запада за развязанную Кремлем войну в Европе.

И особенно неприятны китайские сложности для России, напавшей на Украину. По меньшей мере по четырем причинам.

Это плохие новости и для авторитарного Си, и для китайцев, привыкших жить лучше год от года, и для всего мира, зависимого от китайской экономики, второй по размерам после США.

Мотор мировой фабрики завелся было с новой силой, но спустя полгода снова забарахлил. Китайцы не тратят деньги, бизнес не развивается, а конфликт с Западом отпугивает иностранных инвесторов и торговых партнеров. Прежние рецепты роста уже не работают, а набор новых сильно ограничен.

„Можно только надеяться, что со временем обе стороны приспособятся к новой реальности, примерно как США и СССР времен холодной войны, и выработают новые правила, которые расширят пространство для сотрудничества“, - пишет Янчжун Хуан из Council on Foreign Relations.

Конфликт с Западом . Китай разбогател благодаря глобализации как младший торговый партнер Запада и вырос во вторую мировую экономику. Си Цзиньпин, самоутвердившись авторитарным правителем внутри страны, стал самоутверждаться на мировой арене. Симбиоз сменился конкуренцией за лидерство в мире, и Запад пошел на Китай торговой и технологической войной. Развод только начался, и каким будет новый мировой порядок, пока неясно.

Та же ситуация с бизнесом. Раны доковидных гонений на миллиардеров не зажили, компании не спешат вкладываться в развитие.

Недоверие . Китайцы не верят, что жизнь налаживается. Локдаун в Китае был намного продолжительнее и суровее, чем в остальном мире; его шрамы глубже и рассасываются медленнее. Доходы населения уже не растут так, как до пандемии. Люди боятся будущего и не верят властям, они не тратят деньги, а откладывают на черный день или погашают долги.

Список проблем длинный, но вот главные из тех, что чаще всего упоминают экономисты и эксперты.

Может ли Си перейти к ускорению без перестройки? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться, почему тормозит китайская экономика - мировой рекордсмен роста последних десятилетий.

Компартия во главе с Си Цзиньпином обеспокоена, но быстрых и легких рецептов исправить ситуацию у нее не осталось.

„Спустя полгода после отказа от политики „нулевого ковида“, все более очевидным становится тот факт, что изначальные ожидания оживления экономики оказались завышенными“, - отмечает Янчжун Хуан из американского Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations).

В промышленности деловая активность затухает третий месяц подряд, и даже в секторе услуг с приближением лета оживление сменилось спадом. Курс юаня падает и уже достиг уровня 15-летней давности.

В отсутствие рыночных и политических реформ их можно подстегнуть государственными инвестициями и субсидиями, как в прошлые эпизоды замедления роста. Экономисты и бизнес хором призывают китайские власти сделать это, и власти сами признают, что без господдержки экономика не оживет.

Все эти проблемы привели к тому, что главные двигатели роста экономики - экспорт, частные инвестиции и потребление - барахлят.

А война России против Украины усугубляет и конфликт Китая с Западом, и дефицит внешних инвестиций, и сокращение экспорта в переживающую кризис Европу. Более того, газовая война Путина против ЕС показала европейцам, чем может обернуться зависимость от поставщика стратегических товаров. Теперь они спешат разложить яйца в разные корзины и ищут альтернативы Китаю.

Виноват авторитаризм Си Цзиньпина , полагают эксперты исследовательского центра Bruegel. В первое десятилетие его правления рыночные реформы остановились, а роль государства в экономике усилилась, пишут они. Вряд ли Си готов к настоящему развороту от консолидации власти и усиления роли компартии к большей свободе в экономике и обществе в целом, заключают эксперты.

Застарелые структурные перекосы китайской экономики выправлять не получается. Рынок недвижимости по-прежнему в кризисе, рождаемость падает, а безработица среди молодежи, наоборот, увеличивается. Производительность труда давно не растет прежними темпами.

Прежние источники роста (почти) исчерпаны . Восстановительный догоняющий рост экономики завершен. Дивиденды урбанизации и индустриализации выплачены, бурный прирост трудоспособного населения давно в прошлом.

Китаю сложнее привлекать не только прямые инвестиции, но и портфельные, поскольку свободно вывести деньги из Китая нельзя, вложения в китайские финансовые инструменты для иностранцев ограничены, а их доходность ниже, чем во многих развитых странах, включая США.

Все меньше западных инвестиций . Конфликт отпугивает иностранные компании. Они не спешат вкладываться в Китай либо из-за уже введенных ограничений, либо из боязни будущих санкций, в том числе из-за Украины или Тайваня. Западные компании ищут новые локации для расширения производства, и деньги уходят в Индию, Вьетнам, Египет, Турцию, Мексику.

Какой путь выберет компартия, возможно, станет известно уже на июльском заседании политбюро, которое будет посвящено экономике. Однако возможности сильно ограничены.

Занимать, чтобы стимулировать экономику, все сложнее. Долги центральной и региональных властей приближаются к 100% ВВП, что необычно для стран с аналогичным китайскому уровнем развития.

К тому же, предыдущие раунды господдержки оборачивались пузырями в промышленности и жилищном строительстве, тогда как правительство пытается стимулировать не производство, а потребление, чтобы перевести экономику на современные рельсы.

Однако традиционный способ - снижение ставок центробанка - к росту потребления не приводит, потому что китайцы привыкли к микроскопическим доходам по депозитам и откладывают не ради прибыли, а из страха, что в будущем им не хватит на старость, болезнь и образование детей, а государство не поможет.

Китай попал в порочный круг, когда с каждым новым раундом господдержки затраты все больше, а эффект все меньше, описала проблему профессор Лондонской школы экономики (LSE) Кею Джин.

„Нужно быть готовым к тому, что в будущем Китай будет расти медленнее, потому что сейчас он переживает переходный период от индустриализации к инновационной экономике“, - сказала она в интервью Bloomberg.

Догонит ли Китай Америку?

Китай оказался на развилке. Одна дорога ведет к мировому лидерству, другая - в застой и прозябание по примеру японского кризиса конца прошлого века, от которого предыдущий азиатский „дракон“ до сих пор не оправился.

На словах китайские власти довольны текущим ростом экономики, потому что он пока превышает плановые 5% на этот год. Однако экономисты изначально называли план скромным с учетом низкой сравнительной базы ковидного 2022 года.

Все это имеет прямое отношение к будущему месту Китая в мире.