Подросток, которого искала полиция, найден

Полиция в воскресенье просила помощи в установлении местонахождения 13-летнего Райнера, который прошлой ночью уехал из Пыхья-Таллинна от своих родных и не вернулся домой. Подобным образом мальчик и раньше пропадал из дома. К 13:00 полиция сообщила, что мальчик найден. Он был у своего друга, патруль благополучно доставил его домой.