Подросток, которого искала полиция, найден
Полиция в воскресенье просила помощи в установлении местонахождения 13-летнего Райнера, который прошлой ночью уехал из Пыхья-Таллинна от своих родных и не вернулся домой. Подобным образом мальчик и раньше пропадал из дома. К 13:00 полиция сообщила, что мальчик найден. Он был у своего друга, патруль благополучно доставил его домой.
Рост Райнера 173 см, среднего телосложения, у мальчика каштановые волосы, он носит очки. Когда он вышел из дома, на нем была бежевая куртка, темная кепка, темные брюки и ярко-зеленый рюкзак.
Полиция проверила различные места, где мог находиться мальчик, но, к сожалению, найти его пока не удалось. Полиция просит всех, кто заметит молодого человека, соответствующего описанию, сообщить об этом по телефону 112.
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