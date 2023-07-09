Михаил Кылварт и Танель Кийк в председатели Центристской партии? Оба кандидата вызывают вопросы

Председатель партии Юри Ратас в пятницу заявил, что предлагает созвать внеочередной съезд, а сам больше не будет баллотироваться на пост председателя. Заместители председателя партии Танель Кийк и Михаил Кылварт заявили, что готовы баллотироваться на внеочередном съезде, если он состоится.

Некоторые члены партии уже публично заявили, кого они поддержат. А именно, Ратас, Яак Ааб и Кадри Симсон сразу заявили, что поддерживают кандидатуру Кийка. Однако даже среди членов правления нет единства – у одних есть определенные предпочтения, а другие пока не хотят раскрывать свои карты.

Оба кандидата вызывают вопросы и у представителей других парламентских партий.

По словам Юргена Лиги, вице-председателя Партии реформ, Кылварт и Кийк — одинаково плохие варианты для сотрудничества.

„Если их сравнивать, то трудно увидеть большую разницу. Один традиционно смотрит в сторону востока, другой - в сторону EKRE. В геополитическом смысле для нас это одно и то же. Легко было бы сказать, что Кылварт не подходит, но Танель Кийк показал себя весной как фанатичного бойца EKRE“, - передает слова Лиги rus.err.ee.

По словам председателя партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, сегодня вопросов к Кылварту больше, чем к Кийку, в связи с визитом Яны Тоом в Санкт-Петаербург, где она встретилась с влиятельным лицом Кремля, которому КаПо запретила въезд в страну, с тем, как в прошлом году Кылварт призывал почтить память павших героев 9 мая и „таких вопросов в отношении Кылварта весьма много, особенно с точки зрения российской политики“.

Социал-демократы считают, что каждому кандидату предстоит решить разные проблемы : Кийку с симпатиями к EKRE, а Кылварту - с пророссийской политикой и поездками Яны Тоом в Россию к людям, которых лишили вида на жительство.

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