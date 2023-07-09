Михаил Кылварт и Танель Кийк в председатели Центристской партии? Оба кандидата вызывают вопросы(36)
Центристской партии, вероятно, предстоит решить, избрать ли новым председателем Михаила Кылварта или Танеля Кийка. Хотя предпочтения членов правления различаются, они признают, что политическая партия переживает трудные времена и каждое решение имеет огромное значение.
Председатель партии Юри Ратас в пятницу заявил, что предлагает созвать внеочередной съезд, а сам больше не будет баллотироваться на пост председателя. Заместители председателя партии Танель Кийк и Михаил Кылварт заявили, что готовы баллотироваться на внеочередном съезде, если он состоится.
Некоторые члены партии уже публично заявили, кого они поддержат. А именно, Ратас, Яак Ааб и Кадри Симсон сразу заявили, что поддерживают кандидатуру Кийка. Однако даже среди членов правления нет единства – у одних есть определенные предпочтения, а другие пока не хотят раскрывать свои карты.
Оба кандидата вызывают вопросы и у представителей других парламентских партий.
По словам Юргена Лиги, вице-председателя Партии реформ, Кылварт и Кийк — одинаково плохие варианты для сотрудничества.
„Если их сравнивать, то трудно увидеть большую разницу. Один традиционно смотрит в сторону востока, другой - в сторону EKRE. В геополитическом смысле для нас это одно и то же. Легко было бы сказать, что Кылварт не подходит, но Танель Кийк показал себя весной как фанатичного бойца EKRE“, - передает слова Лиги rus.err.ee.
По словам председателя партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, сегодня вопросов к Кылварту больше, чем к Кийку, в связи с визитом Яны Тоом в Санкт-Петаербург, где она встретилась с влиятельным лицом Кремля, которому КаПо запретила въезд в страну, с тем, как в прошлом году Кылварт призывал почтить память павших героев 9 мая и „таких вопросов в отношении Кылварта весьма много, особенно с точки зрения российской политики“.
Социал-демократы считают, что каждому кандидату предстоит решить разные проблемы : Кийку с симпатиями к EKRE, а Кылварту - с пророссийской политикой и поездками Яны Тоом в Россию к людям, которых лишили вида на жительство.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.