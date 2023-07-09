Перед отправлением в Армению „Транс“ дома крупно проиграл „Вапрусу“

Уже к 8-й минуте хозяева уступали со счетом 0:2 - сначала мяч отскочил в ворота после рикошета от ноги футболиста нарвитян Сергея Кондратцева, а затем Кевин Каубер реализовал пенальти, пишет rus.err.ee.

Во втором тайме гости забили еще два гола - отличились Сандер Каппер и Йоонас Силд.

Набрав 29 очков, „Вапрус“ поднялся на третье место в турнирной таблице.

„Транс“, у которого осталось 19 очков, продолжает занимать восьмую строчку. В текущем сезоне нарвитяне уже в третий раз уступили пярнусцам.

На следующей неделе нарвскую команду ждет гостевой матч первого отборочного раунда Лиги конференций с „Пюником“ из Еревана.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.