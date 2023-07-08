ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (500-й день) | В Украину вернулись командиры обороны "Азовстали“. ЧВК "Вагнер“ отправили в отпуска до августа

Байден заявил о том, что членство в НАТО для Украины преждевременно. И даже после войны Киев может рассчитывать лишь на военную помощь по типу Израиля. В интервью CNN американский президент сказал, что Альянс сможет рассмотреть вопрос о вступлении Украины только после окончания войны с Россией. „Я не уверен, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать Украину в альянс или нет сейчас, в разгар конфликта. Но, если бы мы это сделали, то мы были бы полны решимости выполнять обязательства по защите каждого дюйма территории НАТО. Мы бы находились в состоянии войны с Россией, если бы это было так“, – пояснил Байден.

