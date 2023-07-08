ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (500-й день) | В Украину вернулись командиры обороны "Азовстали“. ЧВК "Вагнер“ отправили в отпуска до августа
Сегодня ровно 500 дней с момента начала военного вторжения России в Украину. За это время, по данным ООН, погибло как минимум 9177 мирных жителей, из них 535 - дети.
В Украину вернулись 5 командиров, защищавших "Азовсталь": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега. После сдачи в российских плен в мае 2022 года они были обменены и, согласно условиям сделки, заключенной при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана, должны были находиться в Турции до окончания войны. Однако сегодня они все же были отпущены домой.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал возвращение командиров с „Азовстали“ в Украину „абсолютным нарушением имеющихся договоренностей“ между Москвой, Киевом и Анкарой. „Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари „Азова“ должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта“, — заявил Песков агентству „РИА Новости“
Президент Украины Владимир Зеленский в 500-й день российского вторжения показал видео с острова Змеиный, который украинским военным удалось освободить в конце июня прошлого года. Сам он утром находился в Турции, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, после чего встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем и поучаствовал в молебне о погибших украинцах.
В результате обстрела российскими войсками Лимана в Донецкой области погибли 8 человек. Удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) был нанесен в 10 утра и пришелся по частному сектору, повредив жилой дом и магазин.
Президент США Джо Байден одобрил поставки Украине кассетных боеприпасов, назвав это „трудным решением“. Негативно это решение приняли генсек ООН, Великобритания, Германия, Австрия, Испания, Канада и ряд других стран. „Нет кассетным боеприпасам! Испания, основываясь на своей твердой решимости в отношении Украины, убеждена, что определенное оружие и бомбы не могут быть поставлены ни при каких обстоятельствах“, - заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.
Вероятность отказа в детонации кассетных боеприпасов, которые США намерены поставить Украине, превышает 14%, пишет The New York Times. Это создает дополнительные риски для мирного населения.
Монахов Украинской Православной Церкви, живущих на территории Киево-Печерской Лавры, лишили доступа к трем важным лаврским корпусам. Представители национального заповедника „Киево-Печерская Лавра“ под охраной сотрудников правоохранительных органов опечатали здания, в том числе резиденцию митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, где проходили заседания Синода УПЦ.
Байден заявил о том, что членство в НАТО для Украины преждевременно. И даже после войны Киев может рассчитывать лишь на военную помощь по типу Израиля. В интервью CNN американский президент сказал, что Альянс сможет рассмотреть вопрос о вступлении Украины только после окончания войны с Россией. „Я не уверен, что в НАТО есть единодушие по поводу того, принимать Украину в альянс или нет сейчас, в разгар конфликта. Но, если бы мы это сделали, то мы были бы полны решимости выполнять обязательства по защите каждого дюйма территории НАТО. Мы бы находились в состоянии войны с Россией, если бы это было так“, – пояснил Байден.
ЧВК „Вагнер“ до начала августа отправили в отпуска, и сейчас готовится вывод ее сил в Беларусь. Об этом в интервью российским военкорам рассказал один из командиров „Вагнера“ „Лотос“ (он же Антон Елизаров). По его словам, „самое сложное — это выход в Белоруссию“. „Нам предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Белоруссии и наладить логистику“, - сказал Елизаров.
За 2023 год на кладбище в районе станицы Бакинской Краснодарского края, где хоронят боевиков ЧВК „Вагнер“, появилось 776 новых могил, подсчитал автор Telegram-канала „Титушки в Краснодаре“ Виталий Вотановский. Он опубликовал фотографии кладбища. В декабре 2022 года там было 48 могил, а на 8 июля их уже 824, написал активист.
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