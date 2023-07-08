Вступивший в должность новый президент Латвии: миру, Европе и нашему региону угрожают имперская Россия и режим Лукашенко

Ринкевич стал седьмым президентом страны, избранным после восстановления государственной независимости, и десятым — с учреждения Латвийского государства.

„Я клянусь, что вся моя деятельность будет посвящена благу народа Латвии. Я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы способствовать благополучию Латвийского государства и его населения. Я буду почитать священными и соблюдать Сатверсме Латвии и законы государства. По отношению ко всем я буду справедлив и обязанности буду исполнять по доброй совести“, — такой текст присяги произнес с трибуны Сейм новоизбранный президент.

Затем политик заверил документ с текстом торжественного обещания своей подписью, и эта бумага ушла в архив. С этого момента и в ближайшие четыре года президент Латвии — Эдгар Ринкевич.

Новый президент страны выступил в Сейме с первой речью в новом статусе. Портал Delfi приводит самые яркие цитаты.

О правах человека, свободе слова и борьбе с картелями



„Государство должно быть как правовым, так и справедливым, к тому же справедливым не только абстрактно, но и в конкретных ситуациях. Государство не может функционировать исключительно с точки зрения силы или юридического формализма. Каждое государственное должностное лицо должно изменить свое отношение и правосознание — мы должны перестать зацикливаться на процессе, инструкциях и пунктах и ​​сосредоточиться на результатах и ​​поддержке наших людей“, — сказал президент страны.

Президент подчеркнул, что Латвия должна правовым и справедливым государством по отношению к каждому, „человеку Латвии, ее гражданин должен чувствовать свою принадлежность (Латвии), защищенным с правовой точки зрения и в безопасности“.

Одним из приоритетов государства должна стать борьба с коррупцией, преступностью и картелями, считает Ринкевич. Глава государства отметил, что „мы должны понять, почему тот или иной громкий уголовный процесс терпит неудачу и почему тот или иной приговор вызывает больше вопросов, чем ответов“.