Жители Эстонии всё чаще используют цифровые кошельки и виртуальные карты(3)
Количество платежей, совершенных с помощью цифрового кошелька, то есть с помощью мобильного телефона, смарт-часов или смарт-кольца, за год увеличилось почти вдвое. Доля платежей с помощью цифрового кошелька увеличивается также за счёт активной выдачи виртуальных карт и изменения привычек потребителей в использовании цифровых решений.
„Цифровизация – ведущий тренд в мире платёжных решений. Всё больше и больше покупок совершается с помощью цифровых кошельков, то есть мобильных телефонов, смарт-часов или смарт-колец. Также увеличилось число интернет-покупок, сделанных с помощью цифровых кошельков, поскольку они более удобны по сравнению с входом в банк или вводом данных кредитной карты. Кроме того, всё больше продавцов предлагают возможность оплаты в интернет-магазинах с помощью, например, Apple Pay или Google Pay“, — сказала Эвелин Рахкема, менеджер по продажам кредитов и карт Inbank.
Статистика Банка Эстонии также подтверждает, что становится все больше держателей карт, которые не используют пластиковые карты для оплаты. В первом квартале этого года уже 16,5% карточных платежей в Эстонии было совершено с помощью цифрового кошелька, тогда как годом ранее доля таких платежей была на 8% ниже.
Вам больше не нужна физическая карта для совершения покупок
„За границей жители Эстонии используют цифровые кошельки ещё чаще — в I квартале таким образом была совершена четверть всех карточных платежей, что на 12% больше, чем годом ранее“, – пояснила специалист отдела по платёжным и расчётным системам Банка Эстонии Тийна Соосалу.
Она добавила, что выпуск банковских карт в виде виртуальных карт также увеличивает долю платежей с помощью цифровых кошельков. „У владельца виртуальной карты не обязательно должна быть пластиковая карта, потому что карту можно добавить в цифровой кошелёк телефона или смарт-часов и затем совершать покупки как в физической точке продаж, так и в интернет-магазине“, – сказала Соосалу.
Менеджер по продажам кредитов и карт Inbank согласилась с тем, что виртуальные карты популярны как в Эстонии, так и во всём мире. „Например, в случае с картами IN Pay, выпущенными Inbank, нет необходимости использовать физическую карту, поскольку потребитель может добавить виртуальную карту в цифровой кошелёк Apple Pay или Google Pay. Помимо использования цифрового кошелька, банковские операции тоже переместились в мобильные приложения, где вы можете удобно управлять своей картой и данными транзакций“, – сказала Рахкема. По её словам, цифровые карты выпускаются как дебетовые, так и кредитные, из которых более популярны последние.
Для жителей Эстонии характерно осторожное финансовое поведение
Однако, по мнению экспертов, неопределённая экономическая ситуация всё-таки не привела к увеличению использования кредитных карт. „Опыт Эстонии последних десятилетий показывает, что кредитные карты используются больше в хорошие времена и когда потребительские расходы выше. Другими словами, кредитные карты используются больше, когда у людей есть возможность и смелость потреблять больше. Хотя количество кредитных карт и оборот за последний год немного увеличились, это в значительной степени связано с ростом цен, ввиду чего суммы, оплачиваемые кредитной картой, просто выше“, – пояснила эксперт Банка Эстонии Тийна Соосалу.
По словам менеджера по продажам кредитов и карт Inbank, кризис показал признаки неопределённости в поведении потребителей, но текущая экономическая ситуация и рост ставки Euribor не оказали существенного влияния как на общее потребление, так и на использование кредитных карт. „Например, в пик энергетического кризиса люди были осторожны и заимствования были сведены к минимуму – потребитель почувствовал новую цену на энергоносители непосредственно на своих расходах, и никто не мог предсказать, к каким высотам могут устремиться цены на энергоносители в будущем. Это сделало потребителей более осторожными. На данный момент видно, что, несмотря на инфляцию, потребление никуда не исчезло, и сектор не находится в существенном спаде“, – подтвердила Рахкема.