Жители Эстонии всё чаще используют цифровые кошельки и виртуальные карты

„Цифровизация – ведущий тренд в мире платёжных решений. Всё больше и больше покупок совершается с помощью цифровых кошельков, то есть мобильных телефонов, смарт-часов или смарт-колец. Также увеличилось число интернет-покупок, сделанных с помощью цифровых кошельков, поскольку они более удобны по сравнению с входом в банк или вводом данных кредитной карты. Кроме того, всё больше продавцов предлагают возможность оплаты в интернет-магазинах с помощью, например, Apple Pay или Google Pay“, — сказала Эвелин Рахкема, менеджер по продажам кредитов и карт Inbank.

Статистика Банка Эстонии также подтверждает, что становится все больше держателей карт, которые не используют пластиковые карты для оплаты. В первом квартале этого года уже 16,5% карточных платежей в Эстонии было совершено с помощью цифрового кошелька, тогда как годом ранее доля таких платежей была на 8% ниже.

Вам больше не нужна физическая карта для совершения покупок

„За границей жители Эстонии используют цифровые кошельки ещё чаще — в I квартале таким образом была совершена четверть всех карточных платежей, что на 12% больше, чем годом ранее“, – пояснила специалист отдела по платёжным и расчётным системам Банка Эстонии Тийна Соосалу.

Она добавила, что выпуск банковских карт в виде виртуальных карт также увеличивает долю платежей с помощью цифровых кошельков. „У владельца виртуальной карты не обязательно должна быть пластиковая карта, потому что карту можно добавить в цифровой кошелёк телефона или смарт-часов и затем совершать покупки как в физической точке продаж, так и в интернет-магазине“, – сказала Соосалу.