С начала войны в Украине завели более 1300 дел о госизмене

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Государственное бюро расследований (ГБР) проводило расследование 1677 дел по подозрению в совершении преступлений, направленных против национальной безопасности Украины, при этом было возбуждено 1315 дел по подозрению в госизмене. Такую статистику сообщает пресс-служба ГБР в 500-й день войны - субботу, 8 июля.

За тот же период в Украине было начато 286 уголовных производств по подозрению в коллаборационистской деятельности, а также 23 уголовных производства по подозрению в пособничестве государству-агрессору, отмечено в пресс-релизе.

По результатам досудебного расследования 1052 человека в Украине проверяют сейчас на причастность к госизмене и коллаборационистской деятельности. Наибольшее количество производств начато в Луганской, Запорожской, Херсонской, Донецкой областях, сообщают в ГБР Украины.

Ужесточение наказания за госизмену в Украине

Кроме прочих, в сотрудничестве с Россией обвиняют экс-президента компании „Мотор Сич“ Вячеслава Богуслаева. Его обвиняют в коллаборационизме, проявляющемся, в частности, в сотрудничестве с российской госкорпорацией „Ростех“ и поставке запчастей для российских вертолетов даже после начала войны. С октября 2022 года Богуслаев находится под арестом.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым обвиняемым по статье о госизмене в условиях военного положения грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.