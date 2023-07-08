08.07.2023, 13:25
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 45-летнего Рауля, жизни которого может угрожать опасность(1)
ФОТО: | Erakogu
Полиция ищет пропавшего 45-летнего мужчину.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 45-летнего Рауля, который прошлой ночью ушел из своего дома в поселке Вяйке-Маарья одноименной волости и до сих пор не вернулся. Жизнь мужчины может быть в опасности.
Рост Рауля 182 см, он лысый, у него нормальное телосложение, он хромает. Был одет в серую спортивную куртку с капюшоном, светлые спортивные брюки и черные тенниски. Из дома он уехал на белом автомобиле Nissan Almera с номерным знаком 269 AUP.
Полиция проверила территории вокруг Вяйке-Маарья, Вао и Поркуни, но, к сожалению, ни Рауля, ни машину найти пока не удалось. Полиция просит всех, кто заметил пропавшего или его автомобиль, сообщить об этом по номеру 112.