В Нарве планировался турнир под эгидой российской детской футбольной лиги. Все отменилось?(1)
На нарвском стадионе 30 июля должен был состояться детский футбольный турнир под эгидой российской детской футбольной лиги (ДФЛ) в рамках международного фестиваля „Большие звезды светят малым“.
Соревнования в Нарве были названы в честь Максима Грузнова, который является лучшим бомбардиром Премьер-лиги Эстонии с 304 голами в 494 играх. В настоящее время Грузнов, которого отстранили от игр за участие в мошенничестве со ставками, работает молодежным тренером в нарвском клубе „Транс“.
Олег Курочкин, который также работает молодежным тренером в „Трансе“, упоминался на сайте ДФЛ как главный организатор нарвских этапов, выступавший в той же роли и в предыдущие годы.
Турнир Российской детской футбольной лиги впервые был сыгран в Нарве в 2011 году, после чего была пауза, а с 2015 года турнир проходил в Нарве без перерыва.
Помимо эстонского дивизиона Максима Грузнова в российском фестивале принимают участие Казахстан и Литва. В литовском городе Тракай турнир имени Жустинаса Загурскаса под эгидой ДФЛ прошел еще 2-4 июня. На пьедестале почета помимо двух литовских команд есть и одна польская: 3 место завоевала команда „Лахов“ (Польша).
И если на сайте ДФЛ еще в четверг значился дивизион Максима Грузнова, а в Facebook была страничка мероприятия в Нарве, то к утру субботы все пропало. Турнир отменен? Или просто будет проводиться без привязки к России?
Комментарий представителя нарвского „Транса“ для портала Soccernet.ee Константина Бурдакова по поводу ситуации: „Нарвский „Транс“ не имеет отношения к этому турниру. Наш клуб не поддерживает проведение данного турнира и расследует сложившуюся ситуацию. Организатор турнира Олег Курочкин сейчас в отпуске, и обсудить с ним эту ситуацию не представляется возможным“.
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