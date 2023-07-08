08.07.2023, 12:08
ФОТО | ЧЭ по футболу: „Пайде“ и „Флора“ сыграли по нулям
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 7 июля, стартовал 20-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Городская команда Пайде дома сыграла вничью с таллиннской „Флорой“ - 0:0.
„Флора“ набрала 47 очков и сохранила лидерство. Но теперь ее может догнать „Левадия“ (44), имеющая матч в запасе, пишет Rus.err.ee.
„Пайде“ с 22 очками находится на шестой позиции.
Два матча 20-го тура пройдут в субботу: „Транс“ - „Вапрус“ и „Калев“ - „Курессааре“.
Завершится тур двумя поединками в воскресенье: „Харью“ - „Таммека“, „Левадия“ - „Нымме Калью“.
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