ФОТО | ЧЭ по футболу: „Пайде“ и „Флора“ сыграли по нулям

„Флора“ набрала 47 очков и сохранила лидерство. Но теперь ее может догнать „Левадия“ (44), имеющая матч в запасе, пишет Rus.err.ee.

„Пайде“ с 22 очками находится на шестой позиции.

Два матча 20-го тура пройдут в субботу: „Транс“ - „Вапрус“ и „Калев“ - „Курессааре“.

Завершится тур двумя поединками в воскресенье: „Харью“ - „Таммека“, „Левадия“ - „Нымме Калью“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.