SEB до сих пор не ушел из России. Банк: мы не обслуживаем россиян

Как рассказал изданию Ärileht представитель SEB Group Никлас Магнуссон, банк всё же планируют прекратить работу в России. „Это непрерывный процесс, к которому нужно подходить ответственно и осуществлять в соответствии с законодательством. По этой причине это требует времени“, — пояснил он. SEB больше не будет открывать новые направления бизнеса в России, также приостановлена ​​выдача кредитов. Сотрудники сокращены.