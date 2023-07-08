SEB до сих пор не ушел из России. Банк: мы не обслуживаем россиян(2)
Хотя сразу после начала войны в Украине SEB банк обещал прекратить работу в России, он продолжает там свою деятельность - работает как интернет-банк seb.ru, так и офис в Санкт-Петербурге для обслуживания физических лиц.
Как рассказал изданию Ärileht представитель SEB Group Никлас Магнуссон, банк всё же планируют прекратить работу в России. „Это непрерывный процесс, к которому нужно подходить ответственно и осуществлять в соответствии с законодательством. По этой причине это требует времени“, — пояснил он. SEB больше не будет открывать новые направления бизнеса в России, также приостановлена выдача кредитов. Сотрудники сокращены.
„Деятельность SEB в России сосредоточена только на поддержке дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, работающих в стране“, — подчеркнул Магнуссон, добавив, что они не обслуживают российские компании, учреждения и частных лиц.