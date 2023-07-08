Боевые дельфины: что они умеют и способны ли защитить российские корабли в Крыму

В СМИ время от времени упоминаются боевые дельфины, которых Россия якобы использует для защиты Севастопольской бухты.

В последний раз о них в конце июня писала британская разведка. Со ссылкой на спутниковые снимки Министерство обороны Великобритании сообщило, что россияне усилили охрану своей базы в Севастополе и установили там новые сетки и заграждения, а также вдвое увеличили число дрессированных морских млекопитающих, очевидно, дельфинов-афалин.

Ранее об этом также сообщало специализированное издание Naval News.

Но действительно ли дельфины способны спасти российские корабли от атаки и какие именно задания они способны выполнять? Использует ли Украина дельфинов в военных целях? И главное, страдают ли животные от такой „службы“?

Украинская служба Би-би-си спросила об этом экспертов.

Чем вооружали дельфинов

У дельфинов есть уникальный природный радар — сонар, благодаря которому они могут обнаруживать под водой людей и объекты на большом расстоянии, объяснил Би-би-си украинский военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса ВСУ Андрей Рыженко.

По его словам, эту природную способность дельфинов использовали с двумя целями: чтобы выявлять диверсантов и минировать корабли.

* Боевой дельфин во время тренировки



Такое подразделение с морскими животными создали еще в 1970-х годах в Казачьей бухте Севастополя, вспоминает Рыженко, который провел в этом городе детство.

„Объект был засекречен, но о нем было много разговоров“, — говорит бывший военный.

Это была экспериментальная база, которая позже стала научно-исследовательским центром „Государственный океанариум“, рассказывает о ее истории сайт „Новости Военно-морских сил“.

Сначала дельфинов использовали только как модель для создания более скоростных кораблей, способных передвигаться без шума.

Однако Океанариум в те годы работал не только на науку, но и в интересах Военно-морского флота. Именно тогда несколько специально обученных дельфинов передали отряду, который боролся с диверсантами.