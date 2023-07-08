НЕ ПРОПУСТИТЕ! В следующие выходные в Маарду будут широко праздновать День города

В следующие выходные в Маарду пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню рождения города. В субботу, 15 июля, торжества начнутся с утренней гимнастики на городском стадионе в 10:00 и продолжится в 11:30 соревнованиями по волейболу на стадионе Маардуской начальной школы. Интересная культурная программа ждет жителей Маарду и гостей города в парке Келламяэ в 15:00. В воскресенье, 16 июля, в 10:00 домашние кафе Мууга откроют свои двери для жителей города.

„Мы с гордостью и благодарностью оглядываемся в прошлое, отмечая 43-тий день рождения Маарду. Это день, когда мы благодарим всех, кто внес свой вклад в развитие нашего Маарду и создал для нас город, в котором хорошо и комфотно жить. Пусть эти выходные будут полны радости, улыбок, приятных открытий и встреч“, — сказал мэр Маарду Владимир Архипов. „День города — это напоминание о том, что вместе мы можем создать прекрасные мгновения и строить замечательное будущее нашего города. Давайте вместе отпразднуем уникальность и разнообразие нашего Маарду, который объединил множество культур и судеб, став нашим настоящим домом!“— добавил Архипов.

Празднование Дня города традиционно начинается 15 июля с общегородской утренней зарядки на городском стадионе (Kарьяэри 4) в 10:00 (https://www.facebook.com/events/671150571695051). Это отличный способ начать свой день активно и порадоваться движению вместе с десятками единомышленников. Вы сможете полезно провести время, улучшить физическую форму и получить заряд бодрости. На мероприятии опытные тренеры Денис Тихомиров и Юлия Банасевич покажут разнообразные упражнения (кардио-, силовые упражнения, растяжка), подходящие как для начинающих, так и для продвинутых спортсменов.