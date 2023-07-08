Последнее химическое оружие в мире из заявленных запасов признано уничтоженным

Последний химический боеприпас из заявленных запасов в США „был необратимо уничтожен в соответствии с КХО в пятницу, 7 июля 2023 года, на опытном заводе по уничтожению химических веществ Blue Grass в Кентукки“, сказано в заявлении ОЗХО.

„Я поздравляю всех государств-участников, и в данном случае США, с этим крупным достижением международного сообщества, — заявил гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес. — Это важный шаг на пути к достижению цели по полной ликвидации всего химического оружия“.

О том, что США уничтожили последние объявленные запасы химического оружия, заявил в пятницу и президент Джо Байден. „Сегодня я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты благополучно уничтожили последний боеприпас из этого арсенала, что приближает нас на один шаг к миру, свободному от ужасов химического оружия“, — говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Конвенция о запрещении химического оружиявступила в силу 29 апреля1997 года. Вашингтон и другие подписавшие ее стороны были обязаны уничтожить свои запасы химического оружия к 30 сентября 2023 года. Россия утверждала, что полностью уничтожила все запасы своего химоружия 27 сентября 2017 года.