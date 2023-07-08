Заявлял ли Байден, что он продал много государственных секретов?

Разошедшийся ролик был записан 23 июня 2023 года во время встречи американского президента и индийского премьера с главами технологических компаний в Белом доме. Например, по правую руку от Моди можно увидеть генерального директора Apple Тима Кука. Вирусное видео представляет собой лишь фрагмент оригинальной записи мероприятия, опубликованной на YouTube-канале администрации президента США 26 июня. Общая продолжительность видео составляет 6 минут 45 секунд, а резонансные слова Байден произнёс в самом начале. Если послушать запись целиком, то можно услышать, как президент сразу же заявляет, что утверждение о продаже гостайн — это лишь шутка.

Я просто благодарил… В общем, я начал без вас, и я продал много государственных секретов и много очень важных вещей, которыми мы делились. А теперь все шутки в сторону. Смотрите, мы объединяемся, чтобы проектировать и разрабатывать новые технологии, которые изменят жизнь наших людей по всему миру. И вместе мы привлекаем частных и государственных партнёров, чтобы сделать это возможным, включая запуск новой программы между Индией и Америкой — [для] американских астронавтов, индийских астронавтов, а также предпринимателей, учёных, студентов.

Это же подтверждает и стенограмма встречи, с которой можно ознакомиться на официальном сайте Белого дома. В ней присутствует даже оговорка Байдена в начале его речи («Так. Мы…“), которую вырезали из видеозаписи.

Показательно, что в Twitter упомянутые выше Бенни Джонсон и аккаунт RNC Research также выложили скриншоты стенограммы, но при этом обрезали абзац, где Байден называет свою реплику о продаже государственных секретов шуткой. В общей сложности два твита набрали почти 1,5 млн просмотров.

Фактчекеры из агентства dpa уточнили, что на самом деле в своей фразе Байден обращался к журналистам, пришедшим на мероприятие чуть позже. Судя по всему, именно к ним относились слова „Я начал без вас“, а далее президент в шутку рассказал о том, что пропустили представители СМИ. При этом видно, что все находящиеся в тот момент в кадре люди, включая Моди, посмеялись.

Таким образом, прокремлёвские СМИ и Telegram-каналы, а также прореспубликанские блогеры в очередной раз распространили фрагмент выступления Байдена, из которого вырезали момент, меняющий суть его фразы. Ранее „Проверено“ разбирало несколько других вырванных из контекста заявлений действующего президента-демократа. Например, Байден якобы сообщал, что ему пару раз вскрывали черепную коробку для нахождения мозга. Кроме того, он якобы случайно призывал голосовать за Дональда Трампа и сказал темнокожей девушке, что если бы она была его белой дочерью, то её бы не остановила полиция. Также не раз расходились видео, на которых Байден якобы просит не прыгать невидимых людей.

Итог: Вырвано из контекста