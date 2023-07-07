Как может развиваться контрнаступление Украины: три сценария

Однако с такой точкой зрения несогласны очень многие военные и эксперты, по мнению которых, первый месяц этого долгожданного контрнаступления — только начальный этап, и он идет по плану. Эти люди настаивают, что линию фронта, вытянувшуюся длинной дугой на более чем тысячу километров от черноморского побережья до северо-восточной границы Украины с Россией, невозможно прорвать с той же молниеносной скоростью, которую ВСУ продемонстрировали в прошлом году.

По словам Потраса, российские минные поля — это огромная проблема для украинских военных. „Россиян очень много, — говорит военный. — У них есть много противотанковых пушек и ракет“.

„Я думаю, без большей помощи Запада мы можем проиграть в этой игре“, — говорит Кирилл Потрас, украинский морской пехотинец, который вернулся на фронт после тяжелого ранения, полученного в 2020 году: тогда он подорвался на российской мине и лишился нижней части левой ноги.

Некоторые военные и наблюдатели уже начинают сомневаться, что украинские силы смогут совершить прорыв и сломать хорошо укрепленные российские оборонительные рубежи, которые Москва создавала в течение зимы.

Число раненых украинских военных в ходе контрнаступления ВСУ постоянно растет — и во время нашей поездки на этот участок южного фронта нетрудно составить представление о том, почему это происходит.

„Он в стабильном, но тяжелом состоянии. У нас очень много таких, как он“, — рассказывает Инна. Она работает в частной медицинской группе MOAS, которую финансируют западные страны.

Молодого украинского военного зовут Олег. Сегодня утром в его окопе разорвался российский снаряд, и он был ранен осколком в спину: вероятно, у него поврежден спинной мозг.

„Их такими часто привозят. Серьезные травмы“, — говорит доктор Инна Дымитр, поглаживая бледное лицо раненого. Тот снова теряет сознание — и скорая делает резкий поворот, на высокой скорости удаляясь от линии фронта на юго-востоке Запорожской области.

За последние нескольких недель я посетил три разных участка фронта и поговорил там с разными людьми. Их различные оценки того, как развивается украинское наступление и чем оно закончится, можно разделить на три широкие группы: это те, кто считает, что российские защитные линии сделаны из жести, из дерева — или из стекла.

„Теорию жести“ — материала податливого, но прочного — мне впервые описал более двух недель назад усталый фронтовой врач, с которым я говорил в полевом госпитале около практически стертого с лица земли города Бахмут в Донецкой области.

Под звуки постоянной артиллерийской канонады он говорил о растущих украинских потерях и предупреждал, что у России было слишком много времени для подготовки оборонительных заграждений и она обладает слишком большим числом военных. По мнению этого врача, ВСУ, возможно, сумеют сдвинуть линию фронта на несколько десятков километров, но вряд ли смогут всерьез пошатнуть российский стратегический контроль над восточной и юго-восточной Украиной.

„Думаю, что судьба этой войны не будет решена на поле боя. Она закончится политическими договоренностями“, — мрачно заключил он.

„Теорию дерева“ (под которой я имею в виду, что линия фронта может треснуть и разломаться, но не обрушиться полностью) мне изложили в трех часах езды на юго-запад от Бахмута, около небольшого города Великая Новоселка.

В этом районе, на полях, тянущихся до самого моря, украинские войска шли вперед, находя способы прорваться через минные поля и атакуя российские позиции в самых неожиданных местах. Медленно, но уверенно они захватывали важные участки территории и освободили здесь несколько поселков.