Михаил Кылварт: партию можно удержать от раскола, если мы все будем в состоянии вести конструктивную дискуссию

Отвечая на вопрос, что происходит в Центристской партии - раскол, борьба за власть или внутренний кризис, Кылварт напомнил, что этот вопрос стал актуальным уже несколько месяцев назад, после выборов в Рийгикогу, когда партия потеряла 10 мандатов.

„И мне кажется, что это напряжение не спало, потому что выводов мы по большому счету не сделали. И также не были готовы к тому, чтобы правление и председатель партии обновили бы свой мандат. В итоге мы пришли к тому, к чему я призывал уже несколько месяцев назад. Надо собирать конгресс, надо обсуждать проблемы. И надо, чтобы правление и председатель партии обновили бы мандат или выбрали бы новых членов правления и председателя“, - говорит Кылварт и благодарит Юри Ратаса за ту работу, которая была сделана.

По его словам, напряжение и разногласия в партии надо снять тем, чтобы именно однопартийцы дали оценку происходящему. „И после этого все должны исходить из решения конгресса. И тогда это было бы, на мой взгляд, действительно решением. Его надо было принимать раньше, и тогда сегодня был бы обновленный состав правления и новый председатель партии или прежний с обновленным мандатом“, - продолжает Кылварт.

„По моему мнению, партию можно удержать от раскола, если мы все будем в состоянии вести конструктивную дискуссию. Так вот сегодня, когда есть как минимум два кандидата (Танель Кийк и Михаил Кылварт - прим. ред), когда есть понимание, что нужен конгресс, нужно перейти к конструктивному обсуждению“, - считает Кылварт.

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