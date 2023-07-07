07.07.2023, 21:44
На Уимблдоне сыграли самый длинный тай-брейк в истории „Большого шлема“
ФОТО: Pexels.com
Украинка Леся Цуренко и румынка Ана Богдан в третьем круге Уимблдона сыграли самый продолжительный тай-брейк в истории турниров „Большого шлема“ в женской сетке. Об этом сообщается в Twitter Международной федерации тенниса.
Цуренко победила со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (20:18). На тай-брейке было разыграно 38 очков. Предыдущий рекорд был установлен на „Ролан Гаррос“ в 2015 году в матче чешки Денисы Аллертовой и британки Йоханны Конты (36 очков), пишет РБК.
У мужчин рекордный результат также составляет 38 очков. Это произошло на Australian Open 2007 года в матче американца Энди Роддика и француза Жо-Вильфрида Тсонга.
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