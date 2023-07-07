На Уимблдоне сыграли самый длинный тай-брейк в истории „Большого шлема“

Цуренко победила со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (20:18). На тай-брейке было разыграно 38 очков. Предыдущий рекорд был установлен на „Ролан Гаррос“ в 2015 году в матче чешки Денисы Аллертовой и британки Йоханны Конты (36 очков), пишет РБК.



У мужчин рекордный результат также составляет 38 очков. Это произошло на Australian Open 2007 года в матче американца Энди Роддика и француза Жо-Вильфрида Тсонга.