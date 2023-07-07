Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе. Ранее сообщалось, что он не поедет, если Украину не пригласят в альянс

Зеленский, рассказал он, примет участие в первой встрече нового Совета Украина-НАТО. Эта структура, заявил Столтенберг, станет „платформой для кризисных консультаций и принятия решений“, участники которой на равных будут участвовать в обсуждении вопросов, связанных с безопасностью.

Какие еще конкретные предложения будут сделаны Украине, стремящейся стать членом НАТО, в рамках саммита, Столтенберг на пресс-конференции говорить не стал, пишет Медуза.

В конце июня замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью Reuters говорил, что президент не будет присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран — членов альянса „проявят дефицит мужества“ и не ответят на заявку Украины о вступлении. Он отметил, что власти Украины понимают, что страна не сможет вступить в альянс, пока идет война, но просят начать процедуру приема. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил в интервью The Wall Street Journal в начале июня, что Украине нет смысла участвовать в саммите в Вильнюсе, если на нем не дадут „сигнал“ о вступлении страны в альянс.

Однако, пишет The Washighton Post, многие члены альянса не готовы даже обсуждать вступление Украины в НАТО, пока страна ведет войну. Так, президент Соединенных Штатов, имеющих большое влияние на принятия решений в НАТО, последовательно говорит о гарантиях безопасности для Украины, но не о перспективах ее принятия в альянс. Также, отмечает издание, Украине предстоит долгий путь реформирования армии и принятия мер по борьбе с коррупцией на что не могут не обратить внимание страны-члены альянса, если речь будет идти о рассмотрении ее заявки.