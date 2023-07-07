ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (499-й день) | ВСУ продолжают сдерживать врага на востоке и ведут наступление

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о „хороших новостях“ после телефонной беседы со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Они говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов, написал Резников в Twitter. „Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции. Мы сверили часы перед следующим заседанием в формате „Рамштайн“, которое состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе“, - говорится далее в сообщении.

Украинская армия продолжает сдерживать врага на востоке и ведет наступательные операции в районе Бахмута, а также двух южных направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 7 июля.

Во время визита Владимира Зеленского в Софию президент Болгарии Румен Радев заявил, что не собирается отправлять Украине оружие из военного арсенала, так как это может подорвать обороноспособность его страны. Об этом сообщило издание „БНТ 1“. Радев заявил, что Болгария поддерживает Украину. В частности, страна приютила тысячи украинских беженцев. В тоже время президент Болгарии считает, что „нет военного разрешения этого конфликта“. „Большее количество оружия вряд ли приведет к такому решению“, - заявил он.

Страны-члены Евросоюза и Европарламент достигли соглашения о срочном выделении 500 млн евро, которые направят на увеличение производства боеприпасов, часть которых передадут Украине. Ожидается, что соглашение вступит в силу до конца июля.

Чехия передаст Украине ударные вертолеты и боеприпасы и будет обучать украинских пилотов. Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в в Twitter. По его словам, в ближайшие месяцы Украина получит больше ударных вертолетов, сотни тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов и авиасимуляторы для тренировок.

Глава чешского правительства напомнил, что с начала полномасштабной войны Чехия передала Украине 676 единиц тяжелой техники и более 4 миллионов боеприпасов среднего и крупного калибров.