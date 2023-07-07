ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (499-й день) | ВСУ продолжают сдерживать врага на востоке и ведут наступление
Подводим итоги основных событий дня.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о „хороших новостях“ после телефонной беседы со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Они говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов, написал Резников в Twitter. „Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции. Мы сверили часы перед следующим заседанием в формате „Рамштайн“, которое состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе“, - говорится далее в сообщении.
Украинская армия продолжает сдерживать врага на востоке и ведет наступательные операции в районе Бахмута, а также двух южных направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 7 июля.
Во время визита Владимира Зеленского в Софию президент Болгарии Румен Радев заявил, что не собирается отправлять Украине оружие из военного арсенала, так как это может подорвать обороноспособность его страны. Об этом сообщило издание „БНТ 1“. Радев заявил, что Болгария поддерживает Украину. В частности, страна приютила тысячи украинских беженцев. В тоже время президент Болгарии считает, что „нет военного разрешения этого конфликта“. „Большее количество оружия вряд ли приведет к такому решению“, - заявил он.
Страны-члены Евросоюза и Европарламент достигли соглашения о срочном выделении 500 млн евро, которые направят на увеличение производства боеприпасов, часть которых передадут Украине. Ожидается, что соглашение вступит в силу до конца июля.
Чехия передаст Украине ударные вертолеты и боеприпасы и будет обучать украинских пилотов. Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала написал в в Twitter. По его словам, в ближайшие месяцы Украина получит больше ударных вертолетов, сотни тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов и авиасимуляторы для тренировок.
Глава чешского правительства напомнил, что с начала полномасштабной войны Чехия передала Украине 676 единиц тяжелой техники и более 4 миллионов боеприпасов среднего и крупного калибров.
Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который устроился работать в оборонную компанию в Кировоградской области и собирал секретную информацию о ремонте военной техники ВСУ. В опубликованном на сайте СБУ сообщении сказано, что задержанного назначили на должность завхоза несколько недель назад, и он почти сразу стал собирать разведданные для россиян. Агент, в частности, пытался установить точное количество и виды иностранного вооружения, которое ремонтировали на базе оборонной компании. Фигуранта задержали с поличным, когда он фотографировал секретные документы.
По информации СБУ, агентом оказался местный житель, завербованный ФСБ еще до начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Ранее он работал на различных предприятиях в России, а затем его перевели в режим „ожидания“ и отправили в Украину, где „активировали“ после 24 февраля прошлого года.
Задержанному предъявлены подозрения по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.
Президент Украины Владимир Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе. Это подтвердил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает корреспондентка DW в Брюсселе. По словам генсека НАТО, Зеленский примет участие в инагурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. До этого украинская сторона заявляла, что президент Украины поедет на вильнюсский саммит лишь в том случае, если на встрече будут сделаны реальные шаги на пути к приему Украины в НАТО.
Украинская армия ведет контрнаступление как минимум на трех участках фронта и пытается постепенно ослабить позиции российских солдат и их логистические возможности, говорится в сообщении американского Института изучения войны (ISW). Со ссылкой на украинских военных ISW называет целями ВСУ Бахмутское направление, а также запад Донецкой и Запорожской областей. Фотокадры с геолокацией подтверждают, что передовые подразделения украинской армии находятся примерно в пяти километрах к юго-западу от Бахмута, отмечают аналитики.
Российские войска, в свою очередь, столкнулись со значительными трудностями на южных участках фронта, и некоторые оборонительные операции, по всей видимости, не настолько эффективны, как утверждается в заявлениях военного руководства РФ, указано в докладе. Аналитический центр при этом ссылается на сообщение одного из российских военных блогеров, где говорится, что личный состав российских войск в Запорожской области не обновлялся с октября 2022 года из-за нехватки в резерве квалифицированных кадров. Эти данные также подтверждаются более ранними оценками экспертов ISW.
В Беларуси журналистам показали военно-полевой лагерь в Могилевской области неподалеку от города Осиповичи, где, возможно, разместятся боевики ЧВК „Вагнер“, которые последуют за Евгением Пригожиным. Пока наемники из России не приезжали, заявил помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский, проводивший экскурсию журналистам. В то же время он не исключил их появления в этом лагере. „Пока не приезжали, не определялись, не смотрели. Я думаю, что когда будет принято окончательное решение „Группой Вагнер“ размещаться или не размещаться в Беларуси, тогда и будут смотреть“, - сказал он.
ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и отражают атаки на других направлениях, говорится в вечерней сводке Генштаба Украины.
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