ФОТО И ВИДЕО | Юри Ратас на кризисном совещании предложил созвать внеочередной конгресс партии. Сам он больше не будет баллотироваться в председатели(1)
Председатель Центристской партии Юри Ратас в пятницу сообщил однопартийцам, что в результате внутрипартийной борьбы принимаются решения, наносящие ущерб партии; так продолжаться не может, поэтому будет правильно провести внеочередной конгресс. Сам Ратас баллотироваться на пост председателя не будет.
На созванном в пятницу внеочередном собрании членов Центристской партии Ратас привел причины эскалации напряженности внутри партии, пояснив также ситуацию со сделанным Парвелем Пруунсильдом пожертвованием. „Аргументы, что из-за пожертвования Центристскую партию стали бы связывать с Isamaa и EKRE или что принять пожертвование означало бы нанести урон репутации партии, выглядят надуманными. Никто не сомневался в том, что речь идет о пожертвовании, сделанном из мировоззренческих соображений. Те не менее решили нанести урон репутации партии, поставив под вопрос возможность воспринимать ее всерьез, а также ее деятельности и развитию“,- сказал Ратас.
Он отметил, что ряд проектов партии сейчас поставлен на паузу в связи с финансовыми трудностями. „У нас не было возможности в достаточной степени поддерживать округа, проводить кампании или разъяснять людям свою позицию через партийную газету. Все это было поставлено в упрек сегодняшнему правлению, несмотря на то, что за год до парламентских выборов партии пришлось выплатить 843 000 евро за прошлые кампании и в то время для партии это был экзистенциальный вопрос. Тем не менее некоторые члены правления, руководители округов решили не использовать возможность хоть немного улучшить ситуацию, так как их не устраивает председатель“, - сказал Ратас.
По словам Ратаса, руководившего Центристской партией с 2016 года, нельзя из-за внутренних склок приносить в жертву старейшую и крупнейшую партию Эстонии. Решение правления, принятое в четверг, по словам Ратаса, показывает, что с каждым днем партия может становиться слабее, поэтому, чтобы предотвратить нанесение ей еще большего ущерба, необходимо провести внеочередной конгресс. „В соответствии с уставом организации я сделал предложение созвать внеочередное собрание уполномоченных, на котором утвердили бы проведение внеочередного конгресса 19 августа в Пайде. Поскольку таково желание очень многих членов партии, надеюсь, что мое предложение не станет поводом для очередных разногласий“, - подчеркнул председатель Центристской партии.
Ратас добавил, что еще на прошлом собрании уполномоченных он говорил о том, что не собирается баллотироваться на пост председателя на внеочередном конгрессе. „Это не был какой-то трюк. Я остался при своем мнении и не буду баллотироваться на пост председателя. Выбор не должен быть между Юри Ратасом и Михаилом Кылвартом. Партии нужны новые силы, новые люди, которые смогут ее объединить и повести дальше, смогут сотрудничать как внутри партии, так и с другими организациями, которые смогут быть достойными кандидатами на пост премьер-министра“, - сказал Ратас.
В 18 часов Ратас выступит с публичным обращением.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.