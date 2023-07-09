Мужчине, по вине которого его четырехмесячный сын стал инвалидом, придется оплатить расходы на лечение

Почти два года назад Кермо (будучи тогда в возрасте 29 лет) предстал перед судом. Его обвиняли в том, что он, совершив физическое насилие, подверг смертельной опасности своего четырехмесячного сына. В результате тот впал в кому, получил повреждение мозга и ослеп.