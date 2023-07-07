Или министр изменит названия „советских“ улиц в Нарве, или депутаты горсобрания примут свое решение в августе

Речь идет о нескольких улиц, которые носят имена советских солдат. Еще зимой горуправа придумала новые названия: улицу Алексея Юханова предложено сменить на Вяйке-Раквере, Арсения Бастракова – на Масина, Игоря Графова – на Мадизе, Михаила Горбача – на Сеэдри. Государственная комиссия названий одобрила эти варианты.

Процесс географических переименований был запущен еще в сентябре прошлого года, но так и не завершился. До сих пор в Нарве сменили название только две улицы – Даумана и Тиймона. Теперь это улицы Кивилинна и Солдина.

С призывом к Нарвской городской управе о смене названий улиц Юханова, Бастракова, Горбача, Графова и 26 июля ранее обращалась тогдашний министр государственного управления Рийна Солман. По ее оценке, эти названия противоречат закону о топонимах.

По словам Катри Райк, министр в настоящий момент может самостоятельно решить вопрос о переименовании. Но она рассчитывает, что горсобрание рассмотрит этот вопрос в августе. Горуправа рекомендует изменить названия улиц, соответствующие документы были подготовлены ее специалистами еще весной, но они не попали на рассмотрение к депутатам. „Сейчас мне это напоминает историю с танком, когда никто не хотел брать на себя ответственность о его переносе, городское собрание могло рассмотреть вопрос с изменением названий улиц еще весной или в июне“, – говорит Катри Райк.

Председатель Временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов рассказал RusDelfi, что он сам выступает за сохранение названий улиц, и что 6 июля его комиссия рассмотрела ответ канцлера права, комментарии юристов и приняла решение рекомендовать депутатам сохранить прежние названия в память о героях советского времени. Евграфов заметил, что комиссия и раньше голосовала также по данному вопросу.