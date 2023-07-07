Или министр изменит названия „советских“ улиц в Нарве, или депутаты горсобрания примут свое решение в августе(13)
В Нарве на заседании Временной комиссии по историческому наследию решили рекомендовать депутатам городского собрания сохранить названия улиц, которые государство советует переименовать, так как они отсылают в советское прошлое Эстонии.
Речь идет о нескольких улиц, которые носят имена советских солдат. Еще зимой горуправа придумала новые названия: улицу Алексея Юханова предложено сменить на Вяйке-Раквере, Арсения Бастракова – на Масина, Игоря Графова – на Мадизе, Михаила Горбача – на Сеэдри. Государственная комиссия названий одобрила эти варианты.
Процесс географических переименований был запущен еще в сентябре прошлого года, но так и не завершился. До сих пор в Нарве сменили название только две улицы – Даумана и Тиймона. Теперь это улицы Кивилинна и Солдина.
С призывом к Нарвской городской управе о смене названий улиц Юханова, Бастракова, Горбача, Графова и 26 июля ранее обращалась тогдашний министр государственного управления Рийна Солман. По ее оценке, эти названия противоречат закону о топонимах.
По словам Катри Райк, министр в настоящий момент может самостоятельно решить вопрос о переименовании. Но она рассчитывает, что горсобрание рассмотрит этот вопрос в августе. Горуправа рекомендует изменить названия улиц, соответствующие документы были подготовлены ее специалистами еще весной, но они не попали на рассмотрение к депутатам. „Сейчас мне это напоминает историю с танком, когда никто не хотел брать на себя ответственность о его переносе, городское собрание могло рассмотреть вопрос с изменением названий улиц еще весной или в июне“, – говорит Катри Райк.
Председатель Временной комиссии по историческому наследию Алексей Евграфов рассказал RusDelfi, что он сам выступает за сохранение названий улиц, и что 6 июля его комиссия рассмотрела ответ канцлера права, комментарии юристов и приняла решение рекомендовать депутатам сохранить прежние названия в память о героях советского времени. Евграфов заметил, что комиссия и раньше голосовала также по данному вопросу.
„Необходимо от комиссии подготовить и представить к делопроизводству горсобрания проект по сохранению названий улиц Юханова, Бастракова, Графова и Горбача, – сказал Алексей Евграфов. – Этот вопрос мог бы попасть на рассмотрение горсобрания в августе. Его председатель Татьяна Стольфат присутствовала во время заседания комиссии, и сказала, что готова включить этот вопрос в повестку дня первой после отпуска сессии депутатов“.
Катри Райк прокомментировала, что у решений комиссии нет юридической силы, это только рекомендация, решение будет принимать горсобрание. Она добавила, что позиция горуправы не изменилась – они хотят переделать названия улиц. Райк добавила, что горуправа высылала письма квартирным товариществам. Основной момент, который беспокоил представителей квартирных товариществ по данному предложению, заключался, по словам мэра, в том, кто будет оплачивать смену адресных табличек на домах. Это будет делать город. О чем горуправа сообщила. Предложение города у большинства жильцов домов на этих улицах не вызвало протеста.
На вопрос, что городу Силламяэ разрешили оставить название улицы Румянцева, почему же не сохранить названия в Нарве, Катри Райк ответила, что это разные истории. „Румянцев – родом из Силламяэ, он погиб в Афганистане, не имел отношения к героям Советского Союза, а в Нарве речь идет об улицах, которые носят имена красноармейцев,“ – прокомментировала Райк.