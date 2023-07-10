RUSDELFI В УКРАИНЕ | „Кривому Рогу удалось избежать сценария Каховской ГЭС. Могли погибнуть 100 000 жителей“

По словам Милютина, российские войска били по дамбе в том числе гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ и „Искандер“, но не смогли ее разбить. Заместитель главы Кривого Рога считает безосновательными обвинения в адрес Украины со стороны пророссийских экспертов в том, что ВСУ разрушили дамбу в Каховке.

Дамба в Кривом Роге, в отличие от Каховской, находится в черте города. „Они пробили шлюз, но сломали его не полностью — это важный момент. Поток воды был действительно очень большой, и Александр Вилкул (глава военной администрации Кривого Рога, — прим. ред.) провел операцию по закрытию этого шлюза“, — рассказывает Милютин.