„Человечество сталкивается с такой угрозой впервые“. По какому сценарию может произойти авария на Запорожской АЭС?

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. По его словам, российская армия заложила взрывные устройства возле четырех реакторов. Кроме того, по его словам, заминирован и охлаждающий бассейн станции. Такой взрыв может расплавить реакторы в течение от 10 часов до 14 дней. По словам Буданова, руководство России утвердило план теракта.