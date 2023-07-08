За рубежом
08.07.2023, 07:30

„Человечество сталкивается с такой угрозой впервые“. По какому сценарию может произойти авария на Запорожской АЭС?

 
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
ФОТО: Juri Kotšetkov | Scanpix

„Реакторы в Запорожье отличаются от реакторов на Чернобыльской АЭС, и авария произошла бы по другому сценарию“, — говорит Ольга Кошарная, специалист по ядерной энергетике и безопасности в интервью Forte.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. По его словам, российская армия заложила взрывные устройства возле четырех реакторов. Кроме того, по его словам, заминирован и охлаждающий бассейн станции. Такой взрыв может расплавить реакторы в течение от 10 часов до 14 дней. По словам Буданова, руководство России утвердило план теракта.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности Белого дома, заявил, что США не видят признаков того, что Россия готовится взорвать станцию ​​или применить ядерное оружие в войне в Украине. Forte поинтересовался у Ольги Кошарной, эксперта по ядерной энергетике и ядерной безопасности Украины, что сейчас происходит на Запорожской АЭС.

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