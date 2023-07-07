Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Ласнамяэ девушки(1)
Полиция просит помощи в поисках ушедшей из своего дома в столичном районе Ласнамяэ 15-летней Ванессы.
Близкие девушки сообщили полиции, что Ванесса ушла из дома в воскресенье и до сих пор не вернулась. Она и раньше уходила из дома на длительное время, но всё же была с близкими в контакте. На сей раз мобильный телефон Ванессы отключен.
Поисковые мероприятия полиции пока не дали результатов.
Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы. Уходя из дома, была одета в черные спортивные брюки, черную футболку и мягкие тапки.
Полиция просит всех, кто видел Ванессу в последние дни, или знает, где она находится, сообщить об этом по телефону 112 или адресу электронной почты dina.afanasieva@politsei.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.