ЧП и криминал
07.07.2023, 14:50

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Ласнамяэ девушки

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Delfi
Ванесса
Ванесса
ФОТО: Erakogu | Delfi Meedia

Полиция просит помощи в поисках ушедшей из своего дома в столичном районе Ласнамяэ 15-летней Ванессы.

Близкие девушки сообщили полиции, что Ванесса ушла из дома в воскресенье и до сих пор не вернулась. Она и раньше уходила из дома на длительное время, но всё же была с близкими в контакте. На сей раз мобильный телефон Ванессы отключен.

Поисковые мероприятия полиции пока не дали результатов.

Ванесса

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы. Уходя из дома, была одета в черные спортивные брюки, черную футболку и мягкие тапки.

Полиция просит всех, кто видел Ванессу в последние дни, или знает, где она находится, сообщить об этом по телефону 112 или адресу электронной почты dina.afanasieva@politsei.ee.

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